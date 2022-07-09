نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر مواعيد صلاة عيد الأضحى في السعودية اليوم بكافة مدنها الرئيسية، حيث لم يتبقى سوى القليل وتبدأ صلاة العيد في المساجد والساحات المكشوفة التي تم تجهيزها من جانب فروع وزارة الشؤون الإسلامية بكافة المناطق والمحافظات، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على اكتمال جميع الاستعدادات لإقامة صلاة عيد الأضحى واستقبال المصلين في كافة المصليات والجوامع بمختلف المناطق بالمملكة لكي يؤدي المصلين شعيرتهم الدينية بكل راحة واطمئنان، ومن خلال المقال نوفر أوقات صلاة العيد في السعودية، كما يمكن الحصول على رسائل تهنئة عيد الأضحى أو عبارات التهنئة لتقديم التبريكات والتهاني للأهل والأصدقاء والأحباب بمناسبة العيد.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443

مع اقتراب بدء صلاة العيد اليوم يزداد اهتمام المواطنين والمقيمين بمعرفة مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في المدينة التي يقيم بها المواطن أو المقيم، حيث تعتبر هذه المناسبة الدينية من أهم المناسبات التي يهتم بها المسلمون ليس فقط في المملكة، ولكن في جميع بقاع الأرض، فهو العيد الثاني للمسلمين على مدار العام.

لذلك يحظى هذا العيد على اهتمام الكافة، ومن أجل ذلك قمنا بتوفير موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وبريدة وغيرهم من المدن الرئيسية الأخرى وفق ما تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، حيث تبدأ صلاة العيد بعد شروق شمس اليوم السبت بربع ساعة، ومن يرغب في الإطلاع على أوقات صلاة عيد الأضحى في السعودية لهذا العام، يمكنه ذلك من خلال التالي:

تبدأ صلاة عيد الأضحى في الرياض الساعة 5:25 صباحاً. مكة المكرمة الساعة 5:59 صباحاً. المدينة المنورة الساعة 6:05 صباحاً. الدمام: الساعة 5:08 صباحاً. جازان الساعة 5:57 صباحاً. أبها: الساعة 5:55 صباحاً. حائل: الساعة 5:40 صباحاً. بريدة: الساعة 5:34 صباحاً. تبوك: الساعة 5:58 صباحاً. الباحة: الساعة 5:56 صباحاً. نجران: الساعة 5:49 صباحاً. عرعر: الساعة 5:34 صباحاً. سكاكا: الساعة 5:40 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى في الرياض 1443

يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى المبارك عند ارتفاع الشمس قدر رمح أي بعد شروق الشمس بـ25 دقيقة تقريباً، وتعد صلاة عيد الأضحى فرض كفاية بحيث إن تمت إقامتها من جانب البعض سقط الإثم عن الباقيين، وقد تم تشريع إقامتها في البيت على نفس صفتها بالمسجد إذا حال عذر دون أدائها.

وقد أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالعاصمة الرياض عن تجهيز 3413 مقراً لاستقبال المصلين اليوم لأداء شعيرتهم اليوم باطمئنان، حيث تقام صلاة العيد في المساجد والجوامع والساحات المكشوفة التي تم الانتهاء من تجهيزها من حيث الصيانة والنظافة والتشغيل، كما أعلن أيضاً عن تجهيز عدد 10 مصليات مكشوفة في منطقة الرياض وهم كالتالي:

مصلى بشارع الملك فيصل في وسط المدينة.

حي المنفوحة خلف بنده.

شارع عائشة بحي السويدي.

حي الفريان غربي السويدي.

الربوة شمال ملاهي الحكير.

المنفوحة القديمة.

حي الشفا بشارع المدارس.

المصانع.

طريق الحجاز.

ضاحية الحائر.

ومن يريد معرفة متى تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك أو مواعيد صلاة عيد الأضحى في السعودية بمحافظاتها ومناطقها الرئيسية، يمكنه ذلك من خلال النقاط المرفقة عالية، ويتقدم موقع ثقفني بالتهنئة لعموم المسلمين في المملكة بوجهٍ خاص، وللمسلمين في جميع أنحاء العالم بشكلٍ عام، وكل عام وأنتم بخير، أعاد الله أعيادنا علينا بالخير واليمن والبركات.