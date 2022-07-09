الآن Jeddah موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جدة  .. توقيت صلاة العيد في جميع المدن السعودية

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عمر شويل - جدة Jeddah موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جدة هذا العام سؤال هام يطرحه الكثير من سكان مدينة جدة في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع موعد حلول عيد الأضحى المبارك الذي يعد واحد من ضمن أهم المناسبات الإسلامية التي ينتظرها المسلمين في كل عام بالكثير من الفرحة، والتي تتجلى بها الكثير من مظاهر الاحتفال ، كيفية صلاة عيد الأضحى 2022 وبالتزامن مع تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك في السعودية بشكلٍ عام، نستعرض الآن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جدة وفي جميع المدن السعودية.
Jeddah موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جدة
Saudi Arabia موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية || توقيت صلاة العيد في المدينة المنورة مكة وباقي مدن المملكة تعتبر صلاة عيد الأضحى واحدة من الثوابت والشعائر الهامة التي يحافظ عليها المسلمين بشكل عام في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر الدول الإسلامية لكونها تتضمن بيت الله الحرام، وفي مدينة جدة فنجد أن صلاة عيد الأضحى يكون لها موعد محدد مختلف لبعض الدقائق عن مواعيد الصلاة في باقي المدن السعودية بسبب فروق التوقيت القائمة بين المدن بشكل عام، وتعد مدينة جدة السعودية واحدة من أهم المدن التي تمتلك أعداد كبيرة من السكان، والتي تتجلى بها أشكال وعادات الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كل عام، ومن بين أهم هذه المظاهر والشعائر الهامة هي أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي تتم من خلال المساجد الكبيرة وكذلك الساحات المخصص لاداء الصلاة في كل عام.
موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 2022 وجميع المدن السعودية
وقد أعلنت الجهات الرسمية الفلكية في المملكة العربية السعودية بعدما تم استطلاع هلال شهر ذي الحجة هذا العام، عن موعد بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، والذي يأتي في موعد ثابت من كل عام وهو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، على أن يوافق هذا اليوم العام الجاري بالتاريخ الميلادي يوم التاسع من شهر يوليو 2022، ليكون يوم وقفة عرفة في اليوم الذي يسبقه وهو يوم الثامن من شهر يوليو، وتتم الصلاة بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدت عليها الحكومة السعودية، وقد جاء مواعيد صلاة العيد كالتالي:
|توقيت صلاة عيد الأضحى
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دعاء عيد الأضحى مكتوب
سبحانك يا رب.. أنت علام الغيوب.. وتستر العيوب.. وتغفر الذنوب.. وتصلح القلوب.. أنت الحليم الذي لا يعجل.. والكريم الذي لا يبخل.. تعلم منا ما لو علمه الأبوان لفارقونا.. ولو عَلمه الأزواج لهجرونا.. ولو علمه الجيران قاطعونا.. ولو علمه الأبناء لم يبرونا.. ولو علمه الناس لفروا منا.. ولكن سبحانك تستر ولا تفضح.. وتداوي ولا تجرح.. وتنادى على كل عبد ليفرح
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