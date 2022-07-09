نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفويض على تأشيرة وطريقة سداد الرسوم عبر منصة التأشيرات mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة التفويض على التأشيرة من أهم الخدمات المقدمة من المملكة العربية السعودية والتي تمكن كل من أصحاب العمل وأصحاب مكاتب الاستقدام من تصديق التفويض على تأشيرة عمل كما تتيح إمكانية اعتماد التفويض على تاشيرة إلكترونيًا من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر القنصلية لذا وجب التنويه عن طريقة إتمام خطوة التفويض على التاشيرات بنجاح وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

التفويض على تأشيرة

يتساءل العديد من العاملين في المملكة حول كيفية تصديق التفويض على تأشيرة العمل؟ حيث تعد عملية التفويض على تاشيرة عمل واحدة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة الخارجية السعودية والتي تتم عبر العديد من المنصات الإلكترونية لطلبات تأشيرة وأهمها منصة التأشيرات، لإتمام هذه العملية بنجاح ينبغي إتباع الخطوات التالية:

طريقة التفويض على تأشيرة عمل

نقدم لكم خطوات التصديق على التفويض للحصول تأشيرة من منصة التأشيرات:

للحصول على تأشيرة وزارة الخارجية السعودية من خلال منصة التأشيرات يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية منصة التأشيرات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة القطاعات والمنظمات ثم الضغط على زر” خدمة التفويض على التأشيرة”.

بينما على المستخدم قراءة بنود اتفاقية خدمات الدفع عبر الإنترنت بدقة ومن ثم الضغط على زر موافق.

بعد ذلك يتم كتابة رقم طلب تأشيرة العمل بشكل صحيح في المكان المحدد لها.

ثم تظهر قائمة تحتوي على مجموعة من الخيارات ويتم تحديد جهة القدوم.

بعد ذلك يتم إدخال رقم السجل بدقة.

ثم يتم تسجيل رمز التحقق المرئي ثم الضغط على زر “بحث” لتظهر على الفور كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة والتي تتمثل في: رقم تفويض تأشيرة عمل واسم الشركة وتاريخ انتهائها وغيرها من البيانات الهامة.

كيفية سداد رسوم تفويض تأشيرة

بعد عمل الخطوت السابقة للحصول على تفويض للحصول على تأشيرة نقوم بعمل الأتى:

ينبغي الضغط على زر “إضافة تفويض” ثم إدخال كافة المعلومات المطلوبة.

بعد ذلك يتم كتابة اسم المكتب المفوض والترخيص الخاص به ثم الدخول على زر إضافة.

ثم يتم تسجيل البيانات الخاصة بالدفع إلكترونيًا عبر الفيزا وتشتمل على: الاسم ورقم البطاقة ورمز الحماية وتاريخ الانتهاء ثم النقر على زر “الدفع”.

وأخيرًا على المستخدم الدخول على أيقونة “إرسال” ليصلك على الفور رمز كود خاص بالهاتف، يتم إدخال هذا الرمز في الخانة المخصصة له

بعد ذلك يتم الدخول على زر submit.

ستظهر على الشاشة كافة التفاصيل المتعلقة بالدفع وأن عملية الدفع قد تمت بنجاح.

في نهاية مقال التفويض على التأشيرة حيث تم التعرف على خطوات إتمام عملية التفويض على تأشيرة من وزارة الخارجية بالتفصيل. عبر المنصات الإلكترونية المختلفة لتقدم خدمات تأشيرة من وزارة الخارجية السعودية. والتي تتيح للمستخدم إمكانية إتمام عملية التفويض الإلكتروني .