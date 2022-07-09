نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الأضحى في الرياض ومكة المكرمة 1443 موعد الصلاة في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر وقت صلاة عيد الأضحى في الرياض ومكة المكرمة وغيرهم من المدن السعودية الأخرى 1443هـ، حيث لم يتبقى سوى ساعات قليلة وتبدأ صلاة العيد في المملكة العربية السعودية، لذلك يرغب العديد من المواطنين والمقيمين في التعرف على إجابة سؤال متى تبدأ صلاة العيد في السعودية على حسب المدينة التي يقطن بها، ومن خلال المقال يمكن معرفة موعد صلاة عيد الأضحى بكافة المدن الرئيسية بالمملكة، كما يمكن الحصول على رسائل تهنئة عيد الأضحى لتقديم المعايدات والتبريكات للأهل والأقارب بقدوم مناسبة العيد اليوم.

وقت صلاة عيد الأضحى في الرياض ومكة المكرمة 1443

بدايةً نود تقديم التهنئة بحلول مناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع المسلمين والمسلمات في كافة بقاع الأرض، فهو العيد الثاني للمسلمين على مدار العام، ويبدأ بعد انتهاء الحجاج من الوقوف بعرفة لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي في تاريخ الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وبحلوله تتزين المدن القرى ببلاد المسلمين كنوع من أنواع التعبير عن الفرحة بقدومه.

وتبدأ الاحتفالات بحلول عيد الأضحى المبارك اعتباراً من أداء صلاة العيد، وبعد الانتهاء من أداء وإقامة الصلاة سواء في المساجد أو الساحات المكشوفة، فيقدم المسلمون التهنئة لبعضهم البعض وزيارة الأقارب لمعايدتهم وتقديم التهنئة لهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة، ونظراً لاهتمام الكثير بالتعرف على وقت صلاة عيد الأضحى المبارك، فقد قمنا بتوفير أوقات الصلاة في السعودية بالتالي:

الرياض: الساعة 5:25 صباحاً. مكة المكرمة: الساعة 5:59 صباحاً. المدينة المنورة: الساعة 6:05 صباحاً. جازان: الساعة 5:57 صباحاً. بريدة: الساعة 5:34 صباحاً. الدمام: الساعة 5:08 صباحاً. أبها: الساعة 5:55 صباحاً. حائل: الساعة 5:40 صباحاً. عرعر: الساعة 5:34 صباحاً. تبوك: الساعة 5:58 صباحاً. نجران: الساعة 5:49 صباحاً. الباحة: الساعة 5:56 صباحاً. سكاكا: الساعة 5:40 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى في الرياض 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الشؤون الإسلامية فرع الرياض عن تهيئة وتجهيز 3013 جامعاً/ وعدد 400 مصلى من المصليات المكشوفة المجهزة لأداء وإقامة صلاة العيد للعام الهجري الجاري، وتم الإيضاح من جانب مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض بأنه قد تم القيام بجميع الأعمال الخاصة بالصيانة والنظافة والتشغيل من جانب الفرق الميدانية المختصة.

إلى جانب تكثيف الجولات الخاصة بالمراقبين من أجل التأكد والتحقق من جاهزية المقرات المخصصة لإقامة صلاة العيد بها لاستقبال المصلين، ومن المقرر أن تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق شمس اليوم السبت الموافق لتاريخ التاسع من شهر يوليو لعام 2022م بربع ساعة.

صلاة العيد في مكة المكرمة 1443

أكمل فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة استعداداته الخاصة من أجل تجهيز 3700 جامعاً ومصلى بمنطقة مكة المكرمة بكافة محافظاتها ومدنها الرئيسية لأداء صلاة العيد المبارك لهذا العام، كما تم التأكيد على تهيئة الأماكن المخصصة للنساء، ومن يريد معرفة وقت صلاة عيد الأضحى في الرياض ومكة المكرمة الآن، يمكنه ذلك من خلال النقاط المرفقة عالية.