نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في السعودية ومصر توقيت صلاة العيد في الدول العربية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل التكبيرات التي تعلو سماء الوطن العربي والإسلامي، وشهود يوم عرفة اليوم الجمعة، الذي يسبق بدوره أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ساعات بدء صلاة عيد الأضحى التي توافق يوم غداً السبت الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، وتشمل أيام العيد إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بأراضي المملكة، ليكون عددها الإجمالي 9 أيام للقطاع الحكومي، بينما تكون 4 أيام للقطاع الخاص.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في السعودية

أما عن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت دار الإفتاء السعودية أن صلاة العيد سيتراوح وقتها من الساعة الخامسة والربع (5:15) حتى الساعة (6:05).

حيث ستقام صلاة العيد في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق (6:04) بتوقيت مكة المكرمة، بينما تقام في المدينة المنورة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق (6:05)، حيث تفصل دقائق بين كل محافظة وأخرى.

حيث أعلنت دائرة الأهلة بالمحكمة العليا السعودية عن شهود ظهور هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 من شهر يونيو الماضي

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر

حيث أعلن المعهد أن صلاة العيد ستقام في تمام الساعة الخامسة و 26 دقيقة (5:26) بالتوقيت المحلي على مستوى جمهورية مصر العربية، عقب شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، وموعد صلاة العيد في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5.28 بينما توقيت صلاة في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5.19 بينما يتم أداء صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس في تمام الساعة 5.21 بينما توقيت صلاة العيد في محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 5.25 حيث تفصل دقائق فقط بين كل محافظة وأخرى، حيث يخرج المصلين رجالاً ونساء وأطفالاً من أجل تأدية صلاة العيد، وشهود الاحتفالات بقدوم العيد من زينة وبلالين والتزين بملابس العيد الجديدة، ثم البدء بمباشرة أعمال ذبح الأضحية والتي تبدأ عقب صلاة العيد مباشرةً، والبدء في توزيعها (حيث يكون ثلثها لأهل البيت)، والباقي موزع على الفقراء والمحتاجين وفقاً لما أمرنا به الله.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

ويتم تأدية صلاة عيد الأَضحى المبارك بركعتين، حيث يكبر المصلون في الركعة الأولى سبع تكبيرات: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، ثم البدء بقراءة سورة الفاتحة، وأي سورة مما تيسر من القرآن الكريم، ثم الركوع والسجود، بينما تشمل الركعة الثانية خمس تكبيرات فقط لتتضمن تكبيرات القيام، ثم قراءة الفاتحة وما تيسر من كتب الله المجيد، ثم الركوع والسجود، والانتهاء بقراءة التشهدين الأول والثاني، ثم التسليم كل عيد وكل المسلمين في جميع الدول العربية بخير