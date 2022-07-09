نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 لجميع المحافظات “الرياض، تبوك، مكة، جدة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عيد الأضحى هو من الأعياد الخاصة بالمسلمين ينتظره الجميع بالفرحة و يترقبون قدومه، فهو يأتي قبله موسم الحج وبه تخليد لذكر نبي الله إبراهيم وقصته العظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون عظة لكافة المسلمين، ونظراً لاقتراب إتيان عيد الأضحى بدأ الجميع في التساؤل عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية وهذا ما سنقدمه من خلال مقالنا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

إن ميعاد صلاة عيد الأضحى سيكون مختلفاً وفقاً لكل منطقة ومدينة، فلا يمكن تحديد ميعاداً واحداً للجميع، ويكون الفارق بين كل مدينة والأخرى دقائق، وإليكم موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية طبقاً لكل مدينة وهو كالآتي:

ميعاد صلاة العيد داخل الرياض5:31 صباحًا.

صلاة العيد في جدة 6:07 صباحًا.

وقت الصلاة في الدمام 5:13 صباحًا.

صلاة العيد بالمدينة المنورة 6:05 صباحاً

ميعاد صلاة العيد بتبوك وعسير 6:04 صباحًا.

موعد الصلاة في الخبر 5:13 صباحًا.

الصلاة في الشرقية الساعة 5:13 صباحًا.

وقت الصلاة في مكة 5:05 صباحًا.

صلاة عيد الاضحى في عرعر 5:40 صباحًا.

الصلاة في الطائف 6:03 صباحًا.

القصيم الصلاة الساعة 5:38 صباحًا.

الصلاة في حائل 5:40 فجرًا.

وقت الصلاة في الحدود الشمالية 5:29 صباحًا.

موعد الصلاة في سكاكا تبدأ 5:51.

صلاة العيد في منطقة البريدة 5:43 صباحًا.

التكبير بعيد الأضحى

إن التكبير بعيد الفطر يبدأ من غروب الشمس بليلة العيد إلى أن يخرج الإمام من المصلى، وبالنسبة لتكبيرات عيد الأضحى يكون مقيداً ومطلقاً، أما عن المقيد فإنه يكون بعد انتهاء كل صلاة، ويبدأ في الصباح من يوم عرفة إلى عصر اليوم الأخير من التشريق، أما التكبير المطلق يبدأ من رؤية الهلال بشهر ذي الحجة حتى آخر يوم، ويمكن القيام به على أي حال من الأحوال.

تاريخ عيد الأضحى

إن كثير من الخبراء قد أكدوا بأن عيد الأضحى سيكون فلكياً التاسع من شهر يوليو ويوافق هذا التاريخ هجرياً العاشر من شهر ذي الحجة، فدائماً ما يأتي العيد بنفس اليوم خلال شهر ذي الحجة، وما يتغير فقط بكل عام هو التاريخ الميلادي، ويسبق العيد يوم عرفة الذي ينتظره جميع المسلمين لتحقيق أمنياتهم والحصول على ما يرغبون من الأدعية فجميع المسلمين تجاب لهم الدعوات بهذا اليوم، ووفقاً للدراسات الفلكية فإنه من المفترض أن يأتي عيد الأضحى بعد يومين.

عطلة العيد

لا يمكننا تحديد يوماً واحداً لعطلة عيد الأضحى بالنسبة لكافة القطاعات، فهي تختلف وفقاً لكل قطاع، على سبيل المثال القطاع العام إجازاتهم بدأت الخامس من شهر ذي الحجة، أما البنوك إجازاتهم بدأت السابع من شهر ذي الحجة، والقطاعات الخاصة إجازاتهم تبدأ يوم عرفة.