نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى صلاة العيد فى القصيم 1443 وباقى مدن المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر صلاة عيد الأضحى المبارك من الطقوس المهمة والمراسم المهمة في عيد الأضحى المبارك حيث يأتي بعدها باقي طقوس العيد من النحر وتوزيع الأضحية وغيرها من مظاهر الاحتفال بالعيد وتختلف مواعيد صلاة العيد في مناطق ومدن المملكة العربية السعودية بشكل كبير وفقا للموقع الجغرافي لكل محافظة ولهذا أعلنت الجهات المعنية بالمملكة عن مواعيد صلاة العيد في كافة مدن المملكة على اختلاف مواقعها الجغرافية حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي متميز في قارة آسيا وهو ما يجعلها تتنوع في مواعيد صلواتها
موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في القصيم
ومن الجدير بالإشارة قال جموع الفقهاء أن صلاة عيد الأضحى المبارك من السنن المؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يجب على كل المسلمين تأديتها وحضورها ولهذا أوضحت الهئيات الفلكية المعنية في المملكة حول مواعيد صلاة العيد في سائر المدن وخاصة في القصيم وهي على النحو التالي :-
- تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في مدينة القصيم في تمام الساعة 5:38 صباحًا.
موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في محافظات السعودية
وعيد صعيد متصل أوضحت حكومة خادم الحرمين الشريفين أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في المملكة يعتبر من أهم مراسم العيد وذلك بالإجماع الفقهاء وعلماء الدين ، حيث أوضحت الجهات المعنية بالمملكة إن مواعيد الصلاة سوف تكون بعد شروق الشمس بشكل مباشر ويختلف الموعد من مكان إلى آخر حسب موقع المدينة الجغرافي ولهذا جاءت صلاة العيد في من المملكة على النحو التالي :-
- تبدأ صلاة العيد في مدينة جدة الساعة السادسة وستة دقائق صباحا
- تبدأ صلاة العيد في مدينة مكة المكرمة في تمام الساسة وأربع دقائق صباحا
- تبدأ صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام السادسة ودقيقتين صباحا
- تبدأ صلاة العيد في مدينة الطائف في تمام السادسة ودقيقتين صباحا
- تبدأ صلاة العيد في مدينة نجران في تمام الخامسة وأربع وخمسون دقيقة صباحا
- تبدأ صلاة العيد في مدينة تبوك في تمام السادسة وأربع دقائق صباحا
- تبدأ صلاة العيد في كلا من مدينة الدمام ومدينة القطيف في تمام الساعة الخامسة وأربعة عشر دقيقة
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