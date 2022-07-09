نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد بالرياض ١٤٤٣ والمساجد التي تقام فيها الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد بالرياض ١٤٤٣ هو الحدث الذي يتصدر جميع الأخبار اليوم في المملكة العربية السعودية، خصوصا أن أقل من ست سوايع تفصلنا عن صبيحة هذا العيد المبارك جعله الله عيدا المحبة والسرور وألف الله فيه بين القلوب، ونظرا لأن الوقت قريب جدا فمن دواعي سرورنا أيها المتابعين الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، ونخص المقيمين في العاصمة الرياض، أننا سنقدم لكم في هذا المقال التوقيت الرسمي المعلن عنه قبل عدة أيام من طرف وزارة الأوقاف السعودية، وهيئة الإفتاء، حيث أن أعداد الباحثين عن موعد الصلاة يتزايد ساعة تلو الأخرى فالجميع يبحث عن الموعد خوفا من التأخر جدا في تأدية صلاة العيد اليوم، بل يخافون أن تفوتهم الصلاة بشكل كامل، فجميع المسلمين يريد مشاركة الفرحة والسرور معا، لذلك يحرص مئات الآلاف على حضور هذه الصلاة.

موعد صلاة العيد بالرياض ١٤٤٣

قبل ما يزيد عن عشرة أيام من الآن أعلنت لجنة مراقبة الأهلة في المملكة العربية السعودية على أن يوم السبت الذي يوافق اليوم التاسع من شهر يوليو الجاري سيكون موعد يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم عرفة هو اليوم الذي قبل العيد، وقد أعلنت غالبية الدول أيضا عن رؤية الشهر في ذلك الوقت موافقة المملكة العربية السعودية في ذلك، ونحن اليوم على مشارف يوم العيد المبارك الذي ستقام الصلاة فيه في الساحات والمساجدالكبيرة التي أعلن عنها قبل أيام قليلة، أنها ستكون قبلة للمصلين يوم العيد، ونهنئ من خلال موقعنا ثقفني جميع المسلمين في كل مكان من العالم بمناسبة هذا العيد المبارك، الذي يعد يومه من أفضل الأيام وأكثرها بركة وهناك أحاديث وآيات كثيرة تدل على فضل وفضل هذه الأيام جميع.

توقيت صلاة العيد بالرياض ١٤٤٣

هذا هو التوقيت الصحيح الذي أعلنت الوزارة عنه قبل أيام قليلة، على أنه ستقام فيه صلاة العيد بالرياض، وجدير بالذكر أن الصلاة تقام بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ويمكن أداؤها في البيت رفقة العائلة، والتوقيت الرسمي هو: 5:25 صباحا، في الرياض في المملكة العربية السعودية.

المساجد التي تقام بها صلاة عيد الاضحى بالرياض

أعلنت الجهات المعنية في المملكة عن تحديد عدد من المساجد الكبرى في المملكة وتحديدا في الرياض تقام بها الصلاة، ومن المساجد التي أعلن عنها:

مسجد الامام تركي بن عبدالله

مسجد العيد الكبير

مسجد العيد حي سويدي

مسجد العيد بحي منفوحة

مسجد محمد بن ابراهيم

المسجد الذي في حي الشفاء

وبهذا أعزائنا الكرام نكون قد لحضراتكم موعد صلاة العيد بالرياض ١٤٤٣، بالإضافة إلى المساجد التي ستقام بها صلاة عيد الاضحى اليوم.