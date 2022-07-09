نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 موعد صلاة العيد بكافة مدن المملكة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 اليوم السبت الموافق لتاريخ التاسع من شهر يوليو لعام 2022م، حيث لا يفصلنا عن بدء صلاة العيد المبارك سوى ساعات قليلة، وقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن تهيئة العديد من المقرات لإقامة صلاة عيد الأضحى بكافة المبارك بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية ما بين جامعاً ومسجداً ومصلى مكشوفاً بكافة التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، إلى جانب توفير وسائل السلامة وفق البروتوكولات الصحية التي تم اعتمادها من الجهات المعنية، ومن خلال ثقفني نوفر موعد صلاة العيد 1443هـ، إلى جانب إمكانية الحصول على رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك أو عبارات معايدة بحلول العيد لتهنئة الأقارب والأصدقاء.

وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عن استعدادها الكامل لاستقبال المصلين اليوم، حيث أوضحت أنها قد باشرت فتح عدد كبير من الجوامع الإضافية من أجل تفادي وتلاشي الزحام عند إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وتحقيق التباعد الجسدي للحفاظ على سلامة الجميع.

كما أعلنت عن مواقيت صلاة عيد الفطر في المملكة بكافة مدنها، حيث أوضحت موعد بدء صلاة العيد في الرياض وفي مكة المكرمة وفي المدينة المنورة والدمام وبريدة وجازان وتبوك وغيرهم من المدن الأخرى بالمملكة العربية السعودية، والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

مكة المكرمة: الساعة 5:59 صباحاً.

المدينة المنورة: الساعة 6:05 صباحاً.

الرياض: الساعة 5:25 صباحاً.

بريدة: الساعة 5:34 صباحاً.

الدمام: الساعة 5:08 صباحاً.

أبها: الساعة 5:55 صباحاً.

تبوك: الساعة 5:58 صباحاً.

حائل: الساعة 5:40 صباحاً.

عرعر: الساعة 5:34 صباحاً.

جازان: الساعة 5:57 صباحاً.

نجران: الساعة 5:49 صباحاً.

الباحة: الساعة 5:56 صباحاً.

سكاكا: الساعة 5:40 صباحاً.

وقد تم الإعلان من جانب وزارة الشؤون الإسلامية عن إكمال فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لتهيئة وتجهيز 3700 مقراً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك ما بين جامعاً ومصلى بالمنطقة، وتشتمل عملية التهيئة على إتمام عمليات الصيانة والتشغيل والنظافة لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد، كما أكدت على تهيئة الأماكن الخاصة بالسيدات.

صلاة عيد الأضحى في الرياض 1443

ستبدأ صلاة عيد الأضحى في الرياض في تمام الساعة 5:25 صباحاً أي بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريباً حسب تقويم أم القرى، وقد تم الإعلان عن من جانب فرع الوزارة بالرياض عن تهيئة عدد 3013 جامعاً و400 مصلى مكشوفاً بجميع المحافظات والمراكز بالعاصمة الرياض لأداء صلاة العيد اليوم، ومن يرغب في معرفة وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية بكافة مدنها، يمكنه ذلك من خلال النقاط المرفقة بالمقال.