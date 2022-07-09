نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 1443 والتوقيت في كافة المدن السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض والمدن السعودية المختلفة، وذلك حيث تفصلنا ساعات قليلة على استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يعد من أكثر المناسبات سعادة ويحتفل بها جميع المسلمين حول العالم، وذلك بعد أن وقف الحجاج على جبل عرفة اليوم وفقا للرؤية التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة الفلكية والتي أعلنت بأن اليوم هو الوقفة على أن يكون غدا السبت الموافق 10 ذي الحجة والموافق 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلينا بالخير والبركة.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض

وشهدت الساعات الماضية الكثير من عمليات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض وباقي المدن السعودية، حيث أن صلاة العيد من السنن التي يحب أن يقوم بها الجميع، وكانت السنوات الماضية قد شهدت بعض المشاكل الصحية التي تسببت في عد إقامة صلاة العيد إلا أن بذلك العام عاد كل شيء إلى طبيعته، وتم الإعلان عن إقامة الصلاة في جميع الدول العربية سواء في الخلاء أو المساجد المختلفة، ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى في العاصمة السعودية “الرياض” في الساعة 05:31 صباحًا وذلك في كافة الأماكن المخصصة لأداء الصلاة في العاصمة.

توقيت صلاة عيد الأضحى في المدن السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن مواعيد صلاة عيد الأضحى في المدن السعودية المختلفة، والتي سوف تكون عقب شروق الشمس بربع ساعة، وجاءت كالآتي:

المحافظة توقيت الصلاة

سكاكا 5:45 صباحًا. الطائف 6:03 صباحًا. القطيف 5:14 صباحًا. حائل 5:45 صباحًا. الخرج 5:29 صباحًا. الجبيل 5:14 صباحًا. الوجه 6:08 صباحًا. المدينة المنورة 6:00 صباحًا. مكة المكرمة 6:05 صباحًا. القريات 5:53 صباحًا. رأس تنورة 5:13 صباحًا. بقيق 5:16 صباحًا. العلا 6:02 صباحًا. الخفجي 5:16 صباحًا. عنيزة 5:38 صباحًا. منطقة الدمام الحضرية 5:13 صباحًا. ينبع 6:07 صباحًا. نجران 5:55 صباحًا. الظهران 5:14 صباحًا. عرعر 5:40 صباحًا. الدمام 5:13 صباحًا. القنفذة 6:04 صباحًا. أبها 6:00 صباحًا. تبوك 6:03 صباحًا. الرياض 5:31 صباحًا. املج 6:08 صباحًا. رابغ 6:05 صباحًا. بدر 6:04 صباحًا. القيصومة 5:25 صباحًا. مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 6:05 صباحًا. مدينة جازان الاقتصادية 6:02 صباحًا. تيماء 5:51 صباحًا. بيشة 5:56 صباحًا. المبرز 5:18 صباحًا. بريدة 5:38 صباحًا. رفحاء 5:33 صباحًا. حفر الباطن 5:26 صباحًا. الهفوف 5:18 صباحًا. جازان 6:02 صباحًا. جدة 6:07 صباحًا. الباحة 6:01 صباحًا. طريف 5:47 صباحًا. خميس مشيط 5:59 صباحًا. الرس 5:41 صباحًا. الخبر 5:13 صباحًا. الدرعية 5:31 صباحًا. الليث 6:05 صباحًا. شرورة 5:43 صباحًا. الثقبة 5:13 صباحًا. مدينة نيوم 5:52 صباحًا.

وقامت الوزارة بإعداد الأماكن المخصصة للصلاة بشكل جيد في جميع المحافظات، من حيث صيانتها ونظافتها وتهيئة كافة الخدمات بها حتى يستطيع الجميع أداء الصلاة.

تجهيزات أداء صلاة عيد الأضحى

وقامت الحكومة السعودية بالعديد من التجهيزات الخاصة بإقامة صلاة عيد الأضحى في عدد من الساحات والمساجد بمختلف أنحاء المملكة، وذلك بتنظيف الأماكن الخاصة بالصلاة وإعدادها بشكل جيد والحفاظ على الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة جميع المصلين من خلال اجراءات التباعد الاجتماعي ارتداء الكمامة وعدم الاختلاط.