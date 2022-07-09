انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن موعد نزول مكافأة طلاب المدارس في يوليو... والمفاجأة قيمة المكافأة لهذا الشهر؟!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم “وزارة التعليم” السعودية بصرف مكافأة لكافة الطلاب والطالبات الذين توفرت لديهم الشروط الموضوعة مُسبقاً، وجدير بالاشارة إلى أن الوزارة قدمت المُساعدات المالية وذلك اعتماداً على بعض المعايير الخاصة ..

ولذا يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات “كم باقي على مكافأة الطلاب 2022″، وفيما يلي سوف نقوم بالتوضيح لكم عن موعد نزول مكافأة الطلاب 1443 لشهر يونيو.

مكافأة طلاب المدارس وفقاً لوزارة التعليم السعودية

من قِبل “وزارة التعليم” السعودية تم إطلاق نظام مكافأة الطلاب والذي يُعد واحداً من أهم الأنظمة التي تُقدم الدعم المالي للعمل على تحفيز كافة الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية للحصول مُعدلات دراسية أفضل، ومن جِهة أخرى فإن نظام مكافأة الطلاب بالمملكة يعمل على توفير المزيد من حقوق الطلاب والطالبات في التعليم، وهذا الأمر ينطبق على جميع الفئات بالمملكة ومنها:

مدارس التربية الفكرية.

مدارس محو الأمية.

مدارس التربية الخاصة.

أبناء المُعلمين المُتوفين.

مدارس الصُم والبُكم.

مدارس تحفيظ القرآن الكريم.

كم باقي على مكافأة الطلاب 1443 لشهر يونيو؟

من جِهة أخرى لم تقم “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد الرسمي لصرف مكافآت الطلاب لهذا الشهر 1443 – 2022، وسوف يتم صرف مكافأة الطلاب القادمة وفقاً للمواعيد التي سوف يتم الإعلان عنها قريباً بشكل رسمي، ومن جانبها أيضاً أوضحت “التعليم” أن عملية الصرف سوف تتم بطريقة طبيعية وسوف يتم الإعلان عن إيداع المكافآت في حسابات الطلاب فور الإعلان عنها.

الاستعلام عن مكافأة الطلاب 1443 عبر منصة نور

يُمكن لجميع الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن مكافأة الطلاب يونيو 2022 من خلال إحدى الطُرق التي أعلنت عنها “التعليم” السعودية والأولى هي من خلال نظام نور الإلكتروني والثانية هي من خلال النفاذ الوطني، وسوف نُوضح لكم طريقة الاستعلام عن مكافأة الطلاب من رابط وزارة التربية والتعليم مكافأة الطلاب عبر نظام نور:

أولاً سوف يقوم الطالب/ة بالتوجه إلى “بوابة نور التعليمية“.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول عبر كتابة البيانات التالية:

الاسم.

رمز المرور.

كود التحقق.

يتبع ذلك القيام على أيقونة “تسجيل الدخول” ومن ثَم التوجه إلى قائمة الخدمات.

منها القيام باختيار “مكافأة الطلاب والإعانات”، ويليه مُباشرة الضغط على خيار “عرض مسيرات المكافأة”.

سوف يتم في تلك الخطوة كتابة جميع البيانات في الأماكن المُخصص لذلك ومن ثَم النقر على خيار “البحث”.