انت الان تتابع خبر أمانة جدة تعلن عن تعديل جديد في ’’ الخريطة الذكية للأحياء العشوائية ‘‘ و تكشف عن حقيقة اضافة بعض الأحياء لأعمال الهدد والازالة في السعودية! (صورة الخريطة) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت “ الأمانة العامة ” في جدة بالسعودية عن الإعلان عن خريطة هدد جديدة، وذلك تزامنا مع بدء إزالة الأحياء العشوائية، ومُنذ ايام قليلة تم قطع الخدمات بحي العزيزية وحي الروابي وحي الرحاب وذلك من أجل إزالة بعض الأماكن العشوائية منها ..

وفيما يلي سوف نعرض لكم “خريطة جدة الذكية الجديدة للهدد” وعن حقيقة إزالة حي الروابي وقطع الخدمات عن الأحياء العشوائية الأخرى.

من خلال “خريطة جدة الإلكترونية للهدد” تم توضيح العديد من الأمور التي تتعلق بالخدمات حول تلك المنطقة، وأيضاً الأحياء العشوائية التي سوف يتم إزالتها، ومن خلالها أيضاً يُمكن للمُواطنين تحديد كافة المواقع بمنطقة “جدة”، وأيضاً التعرف على المؤسسات، وغيرها العديد من المناطق الأخرى.

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حقيقة إزالة “حي العزيزية”

مُنذ قليل قامت “أمانة جدة” بالإعلان عن صدور قرار فصل الخدمات عن العديد من الأحياء العشوائية جدة 1443، وذلك حيث يتم القيام بإزالة بعض من تلك المناطق بتلك الأحياء العشوائية استعداداً لتنفيذ قرارات الإزالة، وتتمثل تلك الأحياء في الآتي:

حي العزيزية.

حي الروابي.

حي الرحاب.

إزالة “حي الروابي” جدة

ومن جانبها أيضاً أصدرت “الأمانة العامة” بياناً للمُواطنين في “حي الروابي” بمنطقة جدة بأنه سوف يتم قطع الخدمات استعداداً لتنفيذ قرارات الإزالة، ونوهت بأنه لم يتم إزالة حي الروابي بالكامل، وأشارت إلى أن هُناك أحياء عشوائية وأحياء مُنظمة، وسوف يتم إزالة الحي العشوائي من حي الروابي.

طريقة طلب تعويضات هدد جدة 2022

يُمكن القيام بتقديم طلب تعويضات هدد جدة بطريقة إلكترونية تماماً حسب ما أوضحته “أمانة جدة” بالمملكة العربية السعودية، وسوف نُوضح لكم خطوات القيام بذلك تفصيلاً:

سوف يتم التوجه في بادئ الأمر إلى “بوابة جدة الإلكترونية” ومن ثَم القيام بتسجيل الدخول.

الخطوة التالية وهي القيام بالتوجه إلى القائمة الرئيسية ومنها النقر على تبويب “تعويض العشوائيات”.

يتبع ذلك القيام بإرفاق كافة المُستندات، وإدراج جميع البيانات المطلوبة في حقولها المُخصصة.

في الأخير يتم تقديم الطلب وسوف يتم الرد فور مُراجعته والتأكد من الإثباتات.