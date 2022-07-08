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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 مكة أعلنت عنه وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وكانت المحكمة العليا بالمملكة، قد كشفت في وقت سابق عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443 يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو، وعليه بدأت الجهات الرسمية بالمملكة في الإعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2022، وذلك من خلال إعداد المساجد والساحات المخصصة لاستقبال المصلين يوم العيد، بالإضافة لطرح أعداد كبيرة من الأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة، وطرح خدمات شراء صكوك الأضاحي والتي تمكن المواطن أو المقيم من الاشتراك في صك الأضحية وفق حاجته.



موعد صلاة عيد الأضحى 2022 مكة

وكانت وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت عن موعد صلاة العيد، بمختلف المدن والمحافظات التابعة للمملكة، وبينها مكة المكرمة، وبحسب التقارير الصادرة، فإن صلاة العيد بمكة المكرمة سيتم إقامتها في تمام الساعة 5:59 صباحًا، وسيتم تنظيم الصلاة بمختلف المساجد والساحات الجامعة المخصصة لاستقبال المصلين.

وفي التقارير التي تم نشرها بهذا الشأن، أكدت الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية، على أن توقيت صلاة العيد يختلف من مدينة لأخرى بالمملكة، ويأتي توقيت صلاة العيد في باقي المدن بالموعد التالي:

صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة الساعة 5:54 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الريالض الساعة 5:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في جدة الساعة 6:02 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في بريدة الساعة 5:33 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الدمام الساعة 5:08 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في أبها الساعة 5:55 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في تبوك الساعة 5:58 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في حائل الساعة 5:39 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في عرعر الساعة 5:34 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في جازان الساعة 5:57 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في نجران الساعة 5:49 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في الباحة الساعة 5:56 صباحًا

صلاة عيد الأضحى في سكاكا الساعة 5:40 صباحًا

ويبدأ المسلمون في عيد الأضحى المبارك مراسم الاحتفال بالعيد بالتوجه للمساجد والساحات الجامعة لأداء صلاة العيد، ومن ثم يقوموا بعدها بالتوجه لتقديم الأضاحي، والتي يتم تقسيمها 3 أثلاث، الثلث الأول لصاحب الأضحية والثاني للأهل والأصدقاء والثالث للفقراء والمساكين.