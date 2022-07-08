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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي من أشهر مدن المملكة، يحرص أهلها على الاحتفال بقدوم العيد، وستبدأ جدة يوم السبت المقبل الموافق 9 يوليو، أولى احتفالاتهم بقدوم العيد، بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بعدها سيتجه الأهالي لتقديم الأضاحي لله عز وجل، وكانت مدينة جدة قد أكددت على جميع المصلين من المقبلين على أداء صلاة العيد، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية بالدولة خلال الإقبال على الصلاة، حرصًا على أمن وسلامة الجميع.



موعد صلاة عيد الأضحى 2022 جدة

وتقام صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعد شروق شمس اليوم الأول من عيد الأضحى بما يتراوح بين ال15 وال20 دقيقة، ويختلف توقيت شروق الشمس من مدينة لأخرى، بسبب اختلاف موقعها الجغرافي، وهذا يتسبب في اختلاف موعد صلاة العيد من مدينة لأخرى، وسيكون الاختلاف في حدود البضع دقائق.

وفي مدينة جدة، ستقام صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 6:02 صباحًا، بينما يأتي موعد صلاة العيد بباقي المدن التابعة للمملكة بحسب البيان الصادر عن وزارة الشئون الإسلامية والدعوة بالمملكة كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام الساعة 5:08 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في أبها الساعة 5:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في تبوك الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في حائل الساعة 5:39 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في عرعر الساعة 5:34 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في جازان الساعة 5:57 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في نجران الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الباحة 5:56 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في سكاكا الساعة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة الساعة 5:54 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض الساعة 5:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة الساعة 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في بريدة الساعة 5:33 صباحًا.

ويختلف توقيت صلاة العيد من مدينة لأخرى باختلاف الموقع الجغرافي، ولكن الاختلاف لا يتعدى البضع دقائق بسبب اختلاف الموقع الجغرافي.