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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 بريدة وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت وفق نتيجة رؤية هلال شهر ذي الحجة، عن اليوم الجمعة 8 يوليو باعتباره يوم وقفة عرفات، وبهذا يكون يوم السبت الموافق 9 يوليو، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتتعدد شعائر المسلمين بجميع أنحاء العالم في هذا اليوم، ولكنها تبدأ بصلاة العيد، التي تقام بأي دولة حول العالم بعد شروق شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، بما يتراوح بين ال15 وال20 دقيقة، وتقوم الجهات المسؤولة بالمملكة قبل العيد بالكشف عن مواقيت صلاة العيد بجميع المحافظات التابعة، ليلتزم بها المسلمون.
موعد صلاة عيد الأضحى 2022 بريدة
انتهت الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية بالساعات القليلة الماضية، من إجراءات الاستعداد لاستقبال المصلين، لصلاة العيد، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، خلال إعدادها للمساجد والساحات الشعبية والمصليات التي يتم فيها إقامة الصلاة، وكان وزير الشئون الإسلامية بالمملكة قد كشف خلال تصريحاته بهذا الشأن، أن مواقيت صلاة العيد تختلف من مدينة لأخرى، باختلاف موقعها الجغرافي وبالتالي توقيت شروق الشمس بها.
وفي مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية، ستقام صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:33 صباحًا، وذلك وفق التوقيت المعلن من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة بالمملكة، ويجب على جميع المسلمين بالمدينة الالتزام بهذا التوقيت حتى يتمكنوا من اللحاق بصلاة العيد، والشعور بسعادة العيد التي ترافق تكبيرات المسلمين التي تتعالى في الصباح الباكر بالسماء.
تكبيرات العيد
وفي عيد الأضحى المبارك، يبدأ المسلمون من صلاة الفجر وحتى حلول موعد صلاة عيد الأضحى المبارك ترديد التكبيرات بصيغتها الشهيرة، وعلى الرغم من وجود أكثر من صيغة للتكبيرات، إلا أن الصيغة التالية هي الأشهر على الإطلاق:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا
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