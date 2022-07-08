تمويل سيارتك بدون ضامن وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

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عمر شويل - جدة تمويل سيارتك بدون ضامن وبدون تحويل الراتب ، برنامج لخدمة احتياجات العميل لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال برنامج ميسر بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة.

برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل

شركة البيت الأهلي للتمويل جاءت ضمن مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التمويل داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة العديد من المنتجات التمويلية المتنوعة والتى تخدم الاحتياجات والمتطلبات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة ، كما توفر الشركة تسهيلات في السداد عديدة تناسب جميع العملاء وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية لطالب التمويل ، ويمكن للعميل الإطلاع على المزيد من البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت.

مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل

توفر شركة البيت الأهلي للتمويل العديد من البرامج التمويلية.

برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل متاح بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج طالب التمويل إلي وجود كفيل أو ضامن.

هذا البرنامج التمويلي لا يحتاج إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل الاستفادة من هذا المنتج.

برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل متوفر بهامش ربح منافس.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج في تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة.

تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل يتميز بسهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ.

فترة سداد تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

توفر الشركة للعملاء إمكانية السداد المبكر في اى وقت.

ما هى شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل؟