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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 المدينة المنورة كان قد تم الكشف عنه من قبل الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية، حيث بدأت المملكة العربية السعودية منذ تم الإعلان عن نتيجة رؤية هلال شهر ذي الحجة، بالبدء في الإعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال طرح أعداد كبيرة من الأضاحي بالأسواق بأسعار مناسبة، بالإضافة لخدمات الاشتراك في صكوك الأضاحي، والإعداد لمختلف المساجد الجامعة والساحات المخصصة لإقامة صلاة العيد، كما وحرصت المملكة على أن يتوافق ذلك مع الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من كورونا.



موعد صلاة عيد الأضحى 2022 المدينة المنورة

هذا وأعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة من جانبها، عن مواقيت صلاة العيد بمختلف المدن والمحافظات التابعة للمملكة، ووجد أن مواعيد صلاة العيد تختلف بشكل طفيف من مدينة لأخرى، وقالت الجهات المسؤولة أن هذا الاختلاف يرجع لاختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة، وبالتالي توقيت شروق الشمس المتوقف عليه وبشكل أساسي موعد صلاة العيد.

وتقام صلاة العيد بالمدينة المنورة بعد شروق شمس أول يوم عيد في تمام الساعة 5:54 صباحًا، وكانت المملكة العربية السعودية قد أكدت على جميع المواطنين والمقيمين بها، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من كورونا خلال التوجه لأداء صلاة العيد، حرصًا منها على أمن وسلامة الجميع.

رسائل التهنئة لعيد الأضحى 2022

وفي عيد الأضحى المبارك، يجدر يقوم المسلمون حول العالم، بإرسال أجدد وألطف رسائل التهنئة والمباركات للجميع، ومن أبرز الرسائل الجميلة التي يمكن إرسالها للأهل والأصدقاء: