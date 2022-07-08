نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 المدينة المنورة في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 المدينة المنورة كان قد تم الكشف عنه من قبل الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية، حيث بدأت المملكة العربية السعودية منذ تم الإعلان عن نتيجة رؤية هلال شهر ذي الحجة، بالبدء في الإعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال طرح أعداد كبيرة من الأضاحي بالأسواق بأسعار مناسبة، بالإضافة لخدمات الاشتراك في صكوك الأضاحي، والإعداد لمختلف المساجد الجامعة والساحات المخصصة لإقامة صلاة العيد، كما وحرصت المملكة على أن يتوافق ذلك مع الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من كورونا.
موعد صلاة عيد الأضحى 2022 المدينة المنورة
هذا وأعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة من جانبها، عن مواقيت صلاة العيد بمختلف المدن والمحافظات التابعة للمملكة، ووجد أن مواعيد صلاة العيد تختلف بشكل طفيف من مدينة لأخرى، وقالت الجهات المسؤولة أن هذا الاختلاف يرجع لاختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة، وبالتالي توقيت شروق الشمس المتوقف عليه وبشكل أساسي موعد صلاة العيد.
وتقام صلاة العيد بالمدينة المنورة بعد شروق شمس أول يوم عيد في تمام الساعة 5:54 صباحًا، وكانت المملكة العربية السعودية قد أكدت على جميع المواطنين والمقيمين بها، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من كورونا خلال التوجه لأداء صلاة العيد، حرصًا منها على أمن وسلامة الجميع.
رسائل التهنئة لعيد الأضحى 2022
وفي عيد الأضحى المبارك، يجدر يقوم المسلمون حول العالم، بإرسال أجدد وألطف رسائل التهنئة والمباركات للجميع، ومن أبرز الرسائل الجميلة التي يمكن إرسالها للأهل والأصدقاء:
- أتمنى لكم عيداً سعيداً، وأتمنى أيضاً أن تجلب هذه المناسبة التقية العظيمة إلى حياتكم الإيجابية والأمل والسعادة، كل عام وأنتم بخير.
- أتمنى أن تكون مناسبة عيد الأضحى مليئة بالبهجة والسعادة والابتسامات، ولكم مني تحية طيبة في هذه المناسبة، عيدكم مبارك.
- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أبعث بتحياتي الحارة لكم ولأحبائكم بمناسبة هذه المناسبة المبارك، عيد أضحى سعيد.
- في هذه المناسبة العظيمة، أتمنى كل الحب والضحك والفرح والسلام والدفء والنجاح والمجد فقط لأجلك، كما أتمنى لك قضاء وقت ممتع مع عائلتك، عيدكم مبارك.
- مع حلول عيد الأضحى، فلقد حان الوقت للانشغال بالتحضيرات لتحضير وليمة لأحبائنا وقضاء الوقت معهم من خلال المشاركة والاستمتاع بهذا اليوم الجميل، كل عام وأنتم بخير.
- في هذا اليوم الخاص ، أدعو الله ألا ترى أبدًا مشقة الصعوبات في حياتك، وكم أتمنى أيضاً بأن تنعم دائمًا بالسعادة والوئام الدائم، عيد أضحى سعيد لك ولعائلتك.
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