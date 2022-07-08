نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن وزارة المالية تعلن عن 8 دورات تدريبية بالمجان للرجال والنساء مع شهادات معتمدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الآن وزارة المالية بالملكة العربية السعودية عن فتح باب التدريب الآن للرجال والنساء.وذلك بالتعاون مع منصة دروب مع برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة. من أجل عقد ثمان بالمجان. وذلك للرجال والنساء في مجال المحاسبة المالية. ويمكن الحصول على شهادة معتمدة من وزارة المالية ودروب بالتدريب. وتكون تلك الدورات التدريبية عن بعد لسهولة التلقي وللحفاظ على كافة إجراءات الأمانة والسلامة. وقد أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن الدورات المتاحة الآن والتي يمكن التقديم فيها بالمجان. والحصول على الشهادة المعتمدة الخاصة بها والتي تسهل العمل المحاسبي بشكل كبير للخريجين والخريجات وتعزز من فرص الحصول على وظيفة مناسبة.وذلك للرجال والنساء من خلال صفحة دروب.

تدريبات وزارة المالية المجانية للرجال والنساء 1443

أعلنت الآن الوزارة بالمملكة العربية السعودية عن توافر تدريبات محددة في المحاسبة للرجال والنساء. مع التأكيد على أن الدورات التدريبية تكون عن بعد فقط.والدورات التدريبية المجانية كالتالي:

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الجزء الأول

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الجزء الثاني

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الجزء الثالث

أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية الجزء الأول

أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية الجزء الثاني

إدارة التغيير والتحديات لتحويل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.

تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الأصول

مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق

التقديم على تدريبات وزارة المالية 1443 المجانية

يتم تقديم تلك التدريبات في كافة المدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية. وتعطى تلك التدريبات شهادة معتمدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.ويتم إصدار شهادة إتمام المسار التدريبي بعد الانتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.ويتم التسجيل في الدورات التدريبية من خلال الصفحة الرسمية دروب من خلال أختيار التدريب المجاني الذي تريد الالتحاق به في المحاسبة المالية والتسجيل فيه. بعدها تقوم بتسجيل بياناتك في التدريب المتاح والذي تفضله. وستحصل على كافة المعلومات عن موعد التدريب والدورات المجانية عن بعد الخاصة به .