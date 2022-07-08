نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Citizen’s account” حقيقة عودة التقديم في حساب المواطن قبل الموعد المحدد فتح التسجيل 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الأيام الأخيرة الإعلان رسميا عن قرار ملكي جاء يتضمن عودة فتح التسجيل للحصول على دعم برنامج حساب المواطن السعودي هذا العام 1443، وهو الدعم الذي يتم تقديمه لشريحة كبيرة من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وفي هذا الإطار فنجد ان هناك اهتمام كبير من قبل المواطنين بالتسجيل للحصول على الدعم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور حقيقة عودة التقديم في حساب المواطن قبل الموعد المحدد و كيفية التسجيل للحصول على الدعم.

حقيقة عودة التقديم في حساب المواطن قبل الموعد المحدد

وقد تم فتح باب التسجيل للحصول على دعم برنامج حساب المواطن من جديد، فيما أعلن الحساب أنه بالنسبة للأشخاص المكتملة الطلبات الخاصة بهم ليسوا في حاجة الى إعادة التسجيل من جديد، حيث اعلن برنامج حساب المواطن رسميا عن بداية إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو، وذلك بالنسبة لكافة المستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، على ان يتم تحديد المستفيدين بناء على توافق شروط الاهلية والضوابط المطلوبة، ومن المقرر كذلك ان يتم صرف الدعم الخاص بنسو يوليو في الموعد المحدد وهو يوم العاشر من شهر يوليو، ومن المقرر. ان يشمل كذلك مبلغ الدفعة الدعم الإضافي الذي تم تحديده، فنجد ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر أمراً ملكياً رسميا يتضمن الموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن 2022/1443

ويمكن ان يتم التسجيل الكترونيا للحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن السعودي بسهولة، من خلال موقع برنامج حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.