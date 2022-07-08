نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل 7 مليون ريال للمواطنين والمقيمين بإجراءات ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحصول على تمويل شخصي يلبي كافة احتياجاتك ومتطلباتك ليس بالأمر الصعب، حيث وفرت العديد من الجهات المرخصة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، بما فيها البنوك السعودية وشركات التمويل، مجموعة كبيرة من الحلول التمويلية التي تتناسب مع متطلبات العملاء، فضلاً عن أن كافة المنتجات متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وكان مصرف الإنماء أحد أكبر البنوك العاملة في المملكة وفر العديد من المنتجات التمويلية الشخصية، مثل تمويل شخصي عن طريق بيع السلع، أو تمويل الأسهم بصيغة المرابحة، كذلك يمكن للعملاء الملتزمين الحاصلين على تمويلات من أي جهة أخرى، الحصول على التمويل بنسبة استقطاع متبقية.

مميزات تمويل مصرف الإنماء

تمويل شخصي يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي يصل إلى 60 شهر.

يمكن للمواطن أو المقيم الحصول على التمويل الشخصي.

إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة في حالة الوفاة لا قدر الله.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المواطن السعودي 18 عاماً.

الحد الأدنى لعمر المقيمين 21 عاماً.

تمويل للمتقاعدين حتى عمر 75 عاماً

يشترط تحويل الراتب إلى مصرف الإنماء.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لصافي الراتب 3000 ريال سعودي.

رسوم إدارية بنسبة 1 %، وبحد أقصى 5000 ريال.

على الجانب الآخر يوفر مصرف الإنماء العديد من الحلول الإلكترونية، تمويل للمتقاعدين، خاصةً التمويلية، حيث يمكن أيضاً للشركات الاستفادة بعدد من الخدمات، من بينها، حلول مالية، خدمات التجار، وعمليات التجارة الإلكترونية، وعلى صعيد خدمات الأفراد يوفر بنك الإنماء خدمات فتح الحسابات البنكية، البطاقات الائتمانية، وبرامج الحماية والادخار، وغيرها من الخدمات المميزة الأخرى.

خطوات الحصول على التمويل

حدد مصرف الإنماء مجموعة من طرق التقديم، أولها عن طريق زيارة أي فرغ من فروع مصرف الإنماء المنتشرة في المملكة، وذلك بعد التأكد من شروط الحصول على تمويل مصرف الإنماء، أو عبر تقديم الطلب إلكترونياً عبر تعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل من خلال رابط تمويل شخصي من مصرف الإنماء، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، العمر، جهة العمل، الراتب الشهري، وبعض البيانات الأخرى أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء هاتفياً على رقم 8001208008، وفي حال التوجه للفرع يجب إحضار كافة المستندات والأوراق المطلوبة