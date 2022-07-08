نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تغطية حصرية live” مصليات عيد الأضحى في الرياض 1443 الالتزام بكافة الضوابط || متي توقيت صلاة العيد في الرياض 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفصلنا ساعات قليلة عن حلول أول ايام عيد الأضحى المبارك 2022، وهي المناسبة الفضيلة التي ينتظرها المسلمين حول العالم كل عام بالكثير من الشوق واللهفة، وفي هذا الاطار فنجد أن هناك اهتمام كبير من جانب الكثير من المسلمين حول العالم بالتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى، وذلك لكونها من أهم شعائر ومظاهر الاحتفال بهذه المناسبة المميزة، وبشكل خاص تزداد عمليات البحث للتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض في العاصمة السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مصليات عيد الأضحى في الرياض 1443 وتوقيت صلاة العيد في الرياض.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2022

وقد حددت الجهات الرسمية الموعد المخصص لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض 2022، وذلك بالتزامن مع تحديد موعد اول ايام عيد الأضحى، فمن الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية تختلف رسميا بأول أيام عيدِ الأَضحى المبارك غدا يوم السبت 10 من شهر ذي الحجة عام 1443، وهو اليوم الموافق لتاريخ 9 يوليو، وبناء على ذلك فنجد ان موعد صلاة عيد الأضحى في العاصمة السعودية الرياض هذا العام سوف يكون سرينا عند تمام الساعة 05:31 صباحًا، ومن المقرر ان ويمتد وقت الصلاة رسميا حتى موعد أذان الظهر، فنجد أن عيد الأضحى المبارك يحل بعد أداء الحجاج لمناسك الحج والوقوف في عرفة، ونجد ان هناك اختلاف كبير في مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بين الرياض وبين المدن السعودية المختلفة، وذلك بناء على فروق التوقيت القائمة بين المدن المختلفة، وقد تم نشر قائمة تتضمن كافة مواعيد صلاة عيد الأضحى هذا العام في جميع المدن السعودية بشكل عام.

مصليات عيد الأضحى في الرياض2022/1443

ونجد أنه بناء على ما اعلنت عنه المملكة العربية السعودية، فمن المقرر ان يتم السماح بأداء الصلاة بشكلٍ طبيعي في المساجد الكبرى وفي الساحات المخصصة للصلاة في العاصمة الرياض، وهو نفس الحال بالنسبة لجميع المدن السعودية بشكل عام، وذلك بعدما وفقت الحكومة السعودية على تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال الفترة الاخيرة، وذلك مع ان يتم الالتزام بكافة الضوابط والاحراجات التي قد حددتها الحكومة رسميا.