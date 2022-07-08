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عمر شويل - جدة وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في قطر تم الكشف عنه في بيان رسمي صادر عن السلطات الفلكية بدولة قطر العربية، وقامت السلطات الفلكية بالدولة، بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بمواقيت صلاة العيد في قطر، والتي من المتوقع أن تختلف بشكل طفيف من منطقة لأخرى، باختلاف الموقع الجغرافي وتوقيت شروق الشمس بالمنطقة، والذي يتحدد وفقًا له موعد صلاة العيد، وكانت دولة قطر قد بدأت منذ فترة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إعداد المساجد والساحات المخصصة لاستقبال المصلين في أولى ساعات أول يوم العيد.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في قطر

وفي بيان رسمي صادر عنها، كشفت السلطات الفلكية القطرية وبشكل رسمي، عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، الذي سيتم إقامته بالدولة يوم السبت المقبل، الموافق 9 يوليو و10 ذي الحجة 1443، وبحسب بيان السلطات، فإن صلاة عيد الأضحى المبارك سيتم إقامتها بعد شروق شمس أول يوم العيد بما يتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

وقالت السلطات الفلكية، أن صلاة العيد ستقام تقريبًا في تمام الساعة 5:15 صباحًا، وكانت الجهة المسؤولة بالدولة، قد أكدت كذلك على الانتهاء من إعداد المساجد والساحات المخصصة لاستقبال المصلين المقبلين على أداء صلاة العيد، كما أكدت الجهات المسؤولة في بيان صادر، على ضرورة الاهتمام بالتزام جميع المقبلين من المواطنين والمقيمين، بالإجراءات الاحترازية المعلنة من الجهات الصحية، لتجنب خطر الإصابة بعدوى كورونا المستجد.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022

وكانت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية، قد كشفت من جانبها، عن توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومحافظات المملكة التابعة، وجاءت مواقيت الصلاة المعلن عنها كالتالي: