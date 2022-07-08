موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2022 – 1443 أول مدينة تبدأ فيها صلاة العيد في السعودية

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2022 – 1443 كشفت عنها وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة برسالة اطمئنان للمسلمين عن تضافر كافة الوزارات من أجل تجهيز المساجد وساحات الصلاة الكبرى لاستقبال المصلين وتأمينهم مع التوضيح أن توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 السعودية يكون بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة لذلك يوجد تباين في الدقائق بين مدن المملكة العربية السعودية.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2022 – 1443

تبدأ صلاة عيد الأضحى في الدمام 2022 في تمام الساعة 5:04 صباحًا بعد شروق الشمس بربع ساعة فهي أول مدينة تبدأ فيها صلاة عيد الأضحى في السعودية في المساجد والساحات الكبرى وسط تعاون من قبل كافة الوزارات والهيئات لتأمين المصلين في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وليس هذه المدينة فقط.

صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية على النحو التالي:

موعد صلاة العيد في جدة 06:06 صباحاً

وقت صلاة العيد في مكة المكرمة 06:04 صباحاً

موعد صلاة العيد في الرياض05:31 صباحاً

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 06:05 صباحاً

وقت صلاة العيد في الطائف 06:02 صباحاً

موعد صلاة العيد في نجران 05:54 صباحاً

وقت صلاة العيد في تبوك 06:04 صباحاً

موعد صلاة العيد في الدمام 05:04 صباحا

وقت صلاة العيد في القطيف 05:14 صباحاً

رسائل عيد الأضحى 2022

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل عيد الأضحى 2022 للأهل والأصدقاء للتهاني بقدوم عيد الأضحى ومنها الآتي:

بحروف القرآن وكعبة الإسلام وكلام الرحمن أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك، أدخله الله عليك بالصحة والعافية وطول العمر ويسر لك كل أمورك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يرضى عني وعنكم جميعًا. وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. مع إحرام المُحرمين وتلبية الملبيين وثبات المتقين وتضرع العاكفين ودموع الواقفين، وهدى المضحين، وعزة المخلصين، ومغفرة رب رحيم. أهنئ والديَّ بعيد الأضحى العظيم. عيد مبارك لأجمل أسرة على وجه الأرض. عسى الله أن يحفظنا سالمين وصحيين في هذا الوقت العصيب.

يحل علينا أول أيام عيد الأضحى 2022 يوم السبت 9 يوليو ويقبل الملايين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج في هذا التوقيت من العام والتقرب من الله عز وجل فالحج أحد أركان الإسلام الخمسة.