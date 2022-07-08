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عمر شويل - جدة وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدمام ومختلف المدن بالمملكة العربية السعودية، تم الإعلان عنه من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة، وذلك استعدادًا لصلاة العيد، وكانت الوزارة قد كشفت في بيانها عن مواقيت الصلاة بجميع المدن والمحافظات التابعة للدولة، ويبدأ المسلمون بجميع أنحاء العالم مراسم يوم العيد بأداء صلاة العيد، بعدها يتجه الجميع لتقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين، وباختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة، فإن مواقيت صلاة العيد مختلفة من مدينة لأخرى.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدمام

وكانت الجهات المسؤولة بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، قد كشفت عن الانتهاء من إعداد جميع المساجد والساحات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي من المفترض إقامتها بعد شروق شمس أول يوم العيد بنحو 15 إلى 20 دقيقة، لينتهي المسلمين من أداء صلاة العيد، بعدها يتجه الجميع لتقديم الأضاحي.

وفي مدينة الدمام، من المقرر أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:14 صباحًا، وتختلف مواقيت الصلاة من مدينة أو محافظة لأخرى، وذلك باختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة أو محافظة، وفي النهاية سيكون الاختلاف بين المدن في حدود دقائق معدودة، بحسب ما تم الكشف عنه في تقرير الوزارة الصادر.

صلاة العيد في باقي مدن ومحافظات المملكة 2022

هذا وتختلف مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك من مدينة لأخرى ومن محافظة لأخرى باختلاف توقيت شروق الشمس، وفي الغالب ما يكون الاختلاف لا يتجاوز الدقائق المعدودة، وكانت مواقيت الصلاة التي تم الكشف عنها من قبل وزارة الشئون الإسلامية والدعوة بالمملكة قد جاءت كالتالي:

صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة توافق الساعة 6:04 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة توافق الساعة 6:05 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الطائف توافق الساعة 6:02 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في نجران توافق الساعة 5:54 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في تبوك توافق الساعة 6:04 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الدمام توافق الساعة 5:14 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في القطيف توافق الساعة 5:14 صباحًا.

وكانت المساجد قد تم إعدادها لاستقبال المصلين في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وستقام الصلاة بحسب ما هو مقرر وفق الضوابط المعلنة من الجهات الصحية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى كورونا المستجد.