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عمر شويل - جدة وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الطائف بالمملكة العربية السعودية، يختلف عن توقيت صلاة العيد بباقي المدن التابعة للمملكة العربية السعودية، وتقام صلاة العيد مباشرة بعد شروق شمس يوم العيد، العاشر من ذي الحجة 1443، والذي سيوافق هذا العام السبت التاسع من يوليو الجاري 2022، ويبدأ المسلمون الاحتفالات ومراسم أول يوم العيد، بصلاة العيد، ومن ثم يتجهون بعدها لتقديم الأضاحي وزيارة الأهل والأصدقاء لمعايدتهم.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الطائف

تقام صلاة العيد بعد شروق شمس أول يوم العيد بنحو 15 دقيقة، ويتم تنظيم الصلاة في مختلف الساحات والمساجد المخصصة لهذا على مستوى الدولة، وستقوم المملكة هذا العام، بتنظيم صلاة عيد الأضحى المبارك، بحسب ما يتفق مع الإجراءات الاحترازية المعلنة من الجهات الصحية بالدولة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين بها.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية، قد كشفت في بيان صادر، عن مواقيت صلاة العيد بمدينة الطائف وبمختلف مدن ومحافظات المملكة، وستوافق صلاة عيد الأضحى بمدينة الطائف الساعة 6:02 صباحًا، بينما مواقيت صلاة العيد بباقي المدن التابعة للمملكة العربية السعودية توافق الآتي:

صلاة العيد في مدينة مكة المكرمة الساعة 6:04 صباحًا.

صلاة العيد في المدينة المنورة الساعة 6:05 صباحًا.

صلاة العيد في مدينة نجران الساعة 5:54 صباحًا.

صلاة العيد في مدينة تبوك الساعة 6:04 صباحًا.

صلاة العيد في مدينة القطيف الساعة 5:14 صباحًا.

صلاة العيد في مدينة الدمام الساعة 5:14 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت

وفي دولة الكويت العربية، ستقام صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق شمس يوم السبت المقبل، الموافق 10 ذي الحجة و 9 يوليو 2022، بعد شروق شمس اليوم بنحو 15 إلى 20 دقيقة، وبحسب التوقيت المحلي للعاصمة، فإن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك ستوافق الساعة 5:017 صباحًا، وستختلف مواقيت الصلاة بين مختلف المدن والمحافظات التابعة للدولة.

حيث ستتراوح مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في الكويت بين 5:17 صباحًا و6:22 صباحًا، والمنطقة بجوار السرة ستكون هي الأخيرة التي ستقام بها صلاة العيد بدولة الكويت، بحسب التصريحات الصادرة عن الجهة المسؤولة بالدولة، بخصوص مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بالكويت.