متاح الان اسعار الاضاحي الراجحي 1443 وطريقة شراء الأضحية في السعودية 2022

يهتم الكثير من المواطنين بعرفة اسعار الاضاحي الراجحي 1443، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ونتحدث اليوم عن طريقة شراء أضحية من الراجحي 1443 – 2022، وغيرها نتحدث عنها اليوم ونوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع.

اسعار الاضاحي في الراجحي 2022 – 1443

إن اسعار الاضاحي الراجحي 1443 تختلف على حسب ما يرغب المواطن بها المواطن وعلى حسب وزنها أيضًا.

فقد قام مصرف الراجحي بالإعلان عن مجموعة من الاختيارات المتاحة من أجل تقديم الرعاية للفقراء والمحتاجين من المسلمين في دول مختلفة وقد جاءت أسعار أضحية الراجحي كما يلي:

سعر أضحية جمل كامل من 150 كيلو إلى 200 كيلو: 6000 ريال سعودي.

كذاك سعر أضحية خروف روماني 18 كيلو 1400 ريال سعودي.

وسعر أضحية تيس بربري أضحية 12 كيلو 850 ريال عودي.

كما أن سعر أضحية خروف بربري 10 كيلو 750 ريال سعودي.

سعر أضحية عجل كامل من 150 كيلو إلى 200 كيلو 7400 ريال سعودي.

أما سعر أضحية خروف حري 16 كيلو 1800 ريال سعودي.

وسعر أضحية خروف سواكني 18 كيلو 1350 ريال سعودي.

سعر أضحية خروف نعيمي 23 كيلو 1950 ريال سعودي.

كما أن سعر النجدي الصغير يتراوح ما بين 1000 إلى 1400 ريال سعودي.

كذلك سعر خروف نجدي يتفاوت بين 1500 إلى 2000 ريال سعودي.

طريقة شراء الأضحية من الراجحي 1443 -2022

حيث يمكن لكل مواطن بالمملكة العربية السعودية أن يقوم بشراء الأضحية من مصرف الراجحي، ويتم ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات المحددة وهي كما يلي:

الدخول مباشرةً على رابط موقع الأضاحي الإلكترونية.

ثم تقوم باختيار خدمة شراء النسك.

كما تقوم بتحديد نوع الأضحية التي تريدها من بين الاختيارات المتوفرة.

بعد ذلك تقوم باختيار نسك الأضحية.

كذلك تقوم بتحديد عدد الأضاحي التي قمت باختيار نوعها.

بعد ذلك يظهر لكم مبلغ الشراء المطلوب منك دفعه إلكترونيًا.

ثم تقوم بالضغط على اختيار الدفع.

كما تقوم بكتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة وهي اسم مقدم الطلب، والبريد الإلكتروني الخاص به ورقم الهاتف أيضًا.

ثم تقوم باختيار وسيلة الدفع المناسبة لك، وإجراء الدفع.

بعد ذلك تصل لك على الفور رسالة تأكيد حجز الأضحية على رقم هاتفك أو البريد الإلكتروني الخاص بك.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن اسعار الاضاحي الراجحي 1443، وذكرنا لكم طريقة شراء الأضحية من الراجحي 2022- 1443.