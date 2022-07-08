نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 وموعد الإجازة للقطاع العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، وقت صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية للعام 2022م الموافق سنة 1443ه‍ـ هي أكثر ما يسأل عنه المواطنون السعوديين داخل المملكة في الوقت الحالي، وذلك لتبادل التهنئة بالعيد والتبريكات والمعادات للأهل والصدقاء والأحباب، وإرسال لهم بعض الرسائل النصية الصغيرة للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وقد ازداد التساؤل في الساعات الأخيرة عن توقيت الصلاة وذلك حتى يتمكنوا من معرفة وقت الصلاة حتى يتم أداؤها في المساجد، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، وكل عام وحضراتكم بألف خير.

موعد عيد الأضحى المبارك 1443 في المملكة

يعد هذا السؤال هو السؤال الأكثر الذي طرق الآذان خلال الساعات الماضية، فكل من السعوديين يتساءل عن موعد عيد الأضحى في المدينة التي يعيش بها، كما قد تساءل أيضًا سكان أغلب المدن السعودية وأهمها مدينة الرياض، وذلك لكونها العاصمة السعودية وأهم المدن، ومن الجدير بالذكر أن المملكة كانت قد تأكدت من ثبوت هلال شهر ذي الحجة بداية من الأربعاء الموافق 29 يونيو، وبعدها جاء يوم الخميس وهو اليوم الأول من شهر ذي الحجة ويوافق 30 يونيو، ويتوافق عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية مع موعد يوم العيد في المملكة العربية السعودية.

وبناءً على ما تم إعلانه من دائرة الأهلة في المحكمة العليا لدى المملكة أن موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 في المملكة سوف يكون غدًا السبت الموافق التاسع من شهر يوليو، وأيضًا هو اليوم العاشر من أيام شهر ذي الحجة 1443 هجرية، وبالتالي الوقفة اليوم الجمعة.

وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443ه‍ـ وأجازات العيد

قبل أن نتحدث معكم حول وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية، تجدر الإشارة إلى أنه مع بداية إعلان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة قامت السلطات الرسمية في المملكة بالإعلان بشكل فوري جميع مواعيد إجازات العيد داخل المملكة سواء للقطاع الخاص أو العام، وسوف تبدأ الإجازة للقطاع العام من يوم الإثنين الموافق الرابع من شهر يوليو وهو اليوم الخامس من أيام شهر ذي الحجة، وبذلك سوف تستمر الإجازة لمدة تسعة أيام.

أما بالنسبة لإجازة القطاع الخاص، فسوف تكون الإجازة لمدة 4 أيام، وهي تبدأ من يوم الجمعة أي بداية من يوم وقفة عرفة.

وكام قد صرح نظام العمل داخل المملكة أن جميع الإجازات تعد حق مكفول للعاملين بالمملكة سواء في القطاع الخاص أو العام، وجميعها تكون أجازات مدفوعة الأجر، أما بالنسبة لوقت صلاة عيد الأضحى 1443ه‍ـ في المملكة العربية السعودية ومدينة الرياض، فقد ذكرت العديد من وسائل الإعلام السعودي أن وقت صلاة العيد سوف يكون غدًا السبت الموافق التاسع من شهر يوليو 2022، والذي يوافق اليوم العاشر من أيام شهر ذي الحجة، وتوقيت الصلاة تحديدًا في تمام الساعة «05:31» صباحًا، وذلك حسب التوقيت المحلي للمملكة.