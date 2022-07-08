سيارات جديدة ومستعملة خفيف بدون كفيل ولا استقطاع راتب بأسهل إجراءات

تمويل سيارات جديدة ومستعملة استعمال خفيف و(كسر زيرو) في سوق السيارات بالسعودية، حيث تتيح أيضاً عروض المركبات الشركات والبنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي من أجل ضمان الحقوق وجودة المركبة وخدمات ما بعد البيع، ولذلك يفضل طلب قرض السيارة من خلال تلك الجهات المضمونة منها شركة توكيلات للتمويل أحد الشركات المعتمدة من البنك المركزي مسجلة في سمة تقدم منتجات تمويلية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفترات سداد طويلة تصل إلى خمس سنوات وتتميز الشركة بإتاحة فئات كثيرة من السيارات الجديدة والمستعملة حسب رغبة العميل ووفق سياسات الشركة التي تعمل بها، يقوم العميل بتحديد سعر سيارة من أحد الوكلاء أو المعرض المعتمدة والمتوفرة في مناطق المملكة العربية السعودية، ثم تقديم طلب وتتولى الشركة استكمال الإجراءات.

تمويل السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية

في السوق بالسعودية متاح عروض سيارات بدون كفيل تشمل السعوديين والمقيمين بالمملكة، حيث تتميز شركة توكيلات بإتاحة التمويل بدون استقطاع الراتب بأسهل إجراءات وإتمامها بسرعة، كما توفر تمويل سيارة بهامش ربح منافس ودفعة مقدمة منخفضة علاوة على الدفعة الأخيرة تصل إلى 30%، فترة السداد ميسرة تصل إلى 60 شهر من خلال أقساط مرنة تتناسب مع الراتب بهدف منع التعثر حتى نهاية القرض.

شروط تمويل السيارات شركة توكيلات

يشترط أن يكون العميل على رأس عمل في أحد القطاعات حكومية أو خاصة. مدة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي و6 للقطاع الخاص. يشترط أن لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي. لا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يتجاوز الـ60 عام وقت انتهاء سداد القرض. تمويل السيارات المستعملة حسب سياسات الشركة.

المستندات المطلوبة للقرض

أصل خطاب تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل.

صورة بطاقة الأحوال / الإقامة سارية المفعول.

العنوان الوطني باللغة العربية والإنجليزية.

مطلوب كشف حساب بنكي حديث يوضح آخر 6 رواتب مختوم من البنك.

شهادة مدد وأجور من التأمينات الاجتماعية.

خطوات طلب قرض سيارات من شركة توكيلات للتمويل

يمكنك تقديم طلب إلكتروني عبر موقع شركة توكيلات للتمويل تعبئة النموذج وإرساله وسوف يتم التواصل معك من قبل فريق المبيعات أو من خلال الفرع أو الاتصال عبر رقم الموحد 920004520 أ ورقم شركة توكيلات المجاني 8001240109.