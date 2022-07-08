موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022 صلاة عيد الأضحى في مدن الإمارات

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022 موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات حيث يبحث الكثير من المواطنين الإماراتيين حول الموعد المحدد لصلاة عيد الأضحى المبارك خلال هذا العام، حيث إن موعد صلاة العيد 2022 في الإمارات العربية المتحدة يختلف عن غيره من الدول الأخرى، كما أنه يختلف من عام لآخر، لذلك سوف نتحدث خلال هذا المقال حول موعد صلاة العيد في الإمارات والإجازات الرسمية لهم من خلال موقع ثقفني.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022

من المعروف أن عيد الأضحى المبارك يكون غداً خلال هذه الأيام، وذلك بعد ثبوت هلال شهر ذي الحجة الموافق يوم 30 يونيو، وبذلك تأتي أيام ذي الحجة العشر التي تنتهي بوقفة عرفات ثم يأتي بعدها عيد الاضحى المبارك في ثاني أيام التشريق، لذلك سوف نتحدث عن موعد صلاه عيد الأضحى المبارك في العديد من مدن دولة الإمارات المتحدة 2022 على أن يكون كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في أبوظبي 06:04 صباحا

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 05:59

موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 05:59

موعد صلاة عيد الأضحى في أم القيوين 05:58

موعد صلاة عيد الأضحى في رأس الخيمة 05:56

موعد صلاة عيد الأضحى في العين 05:59

موعد صلاة عيد الأضحى في الفجيرة 05:55

موعد صلاة عيد الأضحى في جبل علي 06:01

موعد صلاة عيد الأضحى في عجمان 05:57

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة خليفة 06:04

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة زايد 06:09

موعد صلاة عيد الأضحى في خورفكان 05:55

موعد صلاة عيد الأضحى في دبا الفجيرة 05:55

موعد صلاة عيد الأضحى في دبا الحصن 05:55

موعد صلاة عيد الأضحى في بني ياس 06:04

● موعد صلاة عيد الأضحى في الرويس 06:12

● موعد صلاة عيد الأضحى في الرويس 06:12 موعد صلاة عيد الأضحى في الذيد 05:57

موعد صلاة عيد الأضحى في مصفح 06:04

موعد صلاة عيد الأضحى في الشَّامْخَة 06:03

إجازة عيد الأضحى في الإمارات 2022

سوف نتحدث خلال هذه الفقرة عن الموعد المحدد لإجازة عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات المتحدة، بحيث تكون كالتالي: حيث أعلنت السلطات الإماراتية أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تكون 4 أيام متتالية تبدأ من يوم وقفة عرفات الموافق الجمعة 8 ذو الحجة، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 12 ذو الحجة.