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عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد 2022 في السعودية حسب المدن ، زاد البحث عن موعد صلاة العيد 2022 في السعودية اهتمام الكثيرين سواء المقيمين داخل المملكة أو خارجها ، وأعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ، الأربعاء الماضي ، عن رؤية هلال الشهر. وكان من ذي الحجة قد تم تأكيده كأول من هذا العام تمت الموافقة عليه في 30 حزيران (يونيو) الماضي.

وبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا ، فإن موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية يصادف هذا العام في التاسع من تموز (يوليو) المقبل ، وستكون توقف عرفات يوم الجمعة المقبل 8 تموز (يوليو).

موعد صلاة العيد 2022 في السعودية

يأتي موعد صلاة العيد 2022 في المملكة العربية السعودية حسب المدينة التي تقام فيها ، ولكن وفقًا لعدد من وسائل الإعلام السعودية ، فإن مواقيت الصلاة تتراوح من 05:14 إلى 06:05 حسب توقيت المدن المختلفة. يتبع:

وقت صلاة العيد: 06:05

صلاة العيد في مكة المكرمة: 06:04

وقت صلاة العيد في تبوك: 06:04

صلاة العيد في الدمام: 05:15

وقت صلاة العيد في القطيف 5:14

صلاة العيد في جدة: 06:06

وقت صلاة العيد في ينبع: 06:06

موعد عيد الأضحى

وأعلنت دائرة الهلال بالمحكمة السعودية العليا ، الأربعاء الماضي ، أنه تم التأكد من رؤية هلال شهر ذي الحجة ، إذ يصادف عيد الأضحى يوم التاسع من يوليو ، وبالتالي المواعيد. تم الإعلان عن الأعياد في وقت لاحق.

وتبلغ إجازات المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد 9 أيام للقطاع الحكومي ، و 4 أيام للقطاع الخاص وغير الربحي ، و 4 أيام للبنوك ، باستثناء الفروع العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة للتعامل مع الحجاج.

أبرز فعاليات عيد الأضحى المبارك

تقيم المملكة العربية السعودية خلال فترة الأعياد والمناسبات الوطنية العديد من الفعاليات ، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: