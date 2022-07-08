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عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد 2022 في السعودية حسب المدن ، زاد البحث عن موعد صلاة العيد 2022 في السعودية اهتمام الكثيرين سواء المقيمين داخل المملكة أو خارجها ، وأعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ، الأربعاء الماضي ، عن رؤية هلال الشهر. وكان من ذي الحجة قد تم تأكيده كأول من هذا العام تمت الموافقة عليه في 30 حزيران (يونيو) الماضي.
وبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا ، فإن موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية يصادف هذا العام في التاسع من تموز (يوليو) المقبل ، وستكون توقف عرفات يوم الجمعة المقبل 8 تموز (يوليو).
موعد صلاة العيد 2022 في السعودية
يأتي موعد صلاة العيد 2022 في المملكة العربية السعودية حسب المدينة التي تقام فيها ، ولكن وفقًا لعدد من وسائل الإعلام السعودية ، فإن مواقيت الصلاة تتراوح من 05:14 إلى 06:05 حسب توقيت المدن المختلفة. يتبع:
- وقت صلاة العيد: 06:05
- صلاة العيد في مكة المكرمة: 06:04
- وقت صلاة العيد في تبوك: 06:04
- صلاة العيد في الدمام: 05:15
- وقت صلاة العيد في القطيف 5:14
- صلاة العيد في جدة: 06:06
- وقت صلاة العيد في ينبع: 06:06
موعد عيد الأضحى
وأعلنت دائرة الهلال بالمحكمة السعودية العليا ، الأربعاء الماضي ، أنه تم التأكد من رؤية هلال شهر ذي الحجة ، إذ يصادف عيد الأضحى يوم التاسع من يوليو ، وبالتالي المواعيد. تم الإعلان عن الأعياد في وقت لاحق.
وتبلغ إجازات المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد 9 أيام للقطاع الحكومي ، و 4 أيام للقطاع الخاص وغير الربحي ، و 4 أيام للبنوك ، باستثناء الفروع العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة للتعامل مع الحجاج.
أبرز فعاليات عيد الأضحى المبارك
تقيم المملكة العربية السعودية خلال فترة الأعياد والمناسبات الوطنية العديد من الفعاليات ، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- حديقة أكشن مانيا: هي حديقة ألعاب متنقلة وموسمية تضم مجموعة من ألعاب القوى والألعاب البدنية التي تجذب الشباب الذين يحبون التحديات والإثارة.
- الألعاب النارية: والتي تقام في مختلف المحافظات السعودية ، وتستمر طوال أيام العيد ، وتبدأ الألعاب النارية الساعة 11 مساءً في معظم المناطق.
- اليوم المفتوح: وهو من أشهر الفعاليات التي تقام في العاصمة الرياض خلال عيد الأضحى المبارك.
- حفلات الحديقة الدبلوماسية: تقام هذه الحفلات في العاصمة السعودية الرياض ، أيام العيد.
مهرجان اللوي: ينطلق مهرجان اللوي في أول أيام عيد الأضحى بمركز الريس بمحافظة بدر ، ويشتمل على العديد من الفعاليات وعروض السيرك والألعاب النارية ، بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيات.
- مهرجان جزيرة السعادة: يقام هذا المهرجان في ثاني أيام العيد بالعاصمة الرياض.
- رقصات السيف: تنطلق رقصات السيف خلال ثلاثة أيام من التشريق في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.
- حفلة في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية: يقام هذا الحدث في العليا وسط الحي التجاري.
- كرنفال العيد الترفيهي: يقام الكرنفال الترفيهي خلال أيام العيد في العاصمة الرياض ، ويشتمل على عروض بحرية وفرق شعبية وعروض حية.
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