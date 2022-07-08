خطوات ورابط استفسار عن حساب المواطن ca.gov.sa

برنامج حساب المواطن من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية والتي تقوم برعاية الأسر الأكثر احتياجا والمواطنين ذوي الدخل المنخفض في المملكة العربية السعودية وفى السطور القليلة القادمة سوف نتناول بشيء من التفصيل خطوات الاستفسار عن حساب المواطن.

خطوات ورابط استفسار عن حساب المواطن

يمكن الاستفسار عن حساب المواطن من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن.

القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة كلمة المرور الخاصة.

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

اضغط خيار الاستعلام عن الهوية.

أضف رقم الهوية الخاص بك.

ادخل رمز التحقق المرئي.

قم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

سوف يظهر لك بيانات استحقاق الدعم الخاص بك.

الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

اكتب البيانات المطلوبة ورقم الهوية.

قم بكتابة رمز التحقق الخاص بك.

تأكد من البيانات المدخلة وقم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

سوف يتم عرض البيانات الخاصة بك.

تحديث بيانات حساب المواطن

يستطيع أي فرد في المملكة العربية السعودية من المسجلين في حساب المواطن الدخول إلى تحديث البيانات من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المواطن.

الضغط على أيقونة تفاصيل.

الضغط على تحديث بياناتي.

النقر على زر التالي.

تعديل البيانات.

تأكيد التعديل.

إرسال طلب التعديل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن الجديد

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية القيام بتسجيل حساب جديد في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال القيام بالخطوات التالية: