نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف حساب المواطن لتقديم الشكاوى 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الفترة الماضية شهدت الخدمات المقدمة من وزارة العمل السعودية الكثير من التطورات واستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تقديم خدمة أفضل للعملاء. ومن هذه الخدمات أتاحت رقم مخصص للتواصل مع برنامج حساب المواطن وفى السطور القليلة القادمة سوف نتناول ذلك بشئ من التفصيل.

هاتف حساب المواطن

أتاحت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية رقما خاصا للتواصل مع برنامج حساب المواطن وذلك من أجل سهولة الاستعلام وأيضا تقديم الشكاوى، ويمكن من خلال ذلك الاستفادة من الكثير من الخدمات الالكترونية مثل القيام بتقديم اعتراض في حالة تأخر صرف المنحة الشهرية أو في حالة إذا كان المبلغ المتاح للصرف أقل من المبلغ المستحق.

المستفيدين من برنامج حساب المواطن

هناك العديد من الفئات التي تم تحديدها من قبل وزارة العمل للاستفادة من برنامج حساب المواطن وهم كالتالي:

الأشخاص المستفيدون من الضمان الاجتماعي بالمملكة.

الفرد السعودي الذي لم يتزوج.

الأسرة السعودية.

الأفراد الذين يقيمون في سكن خاص.

زوجة المواطن السعودي.

الأرملة والمطلقة.

أبناء المرأة السعودية إذا كان الأب غير سعودي.

معايير الاستحقاق في حساب المواطن

من خلال المعلومات الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة امكن تحديد معايير الاستحقاق في حساب المواطن كما يلي:

عدد أفراد أسرة المستفيد.

الدخل الشهري.

أعمار الأفراد في الأسرة.

مجموع الدخل الشهري للأفراد داخل الأسرة.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

يمكن للأفراد تغيير رقم الجوال في حساب المواطن من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة التي يمكن القيام بها من خلال استخدام الجوال الخاص بك وذلك عن طريق استخدام الخطوات التالية: