نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الحد المانع لرواتب معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة من هم الأشخاص الذين يستفيدون من مؤسسة الضمان الاجتماعي السعودي, يتسأل الكثير من الأشخاص الذين يريدون أن يستفيدوا من مساعدات الضمان الاجتماعي السعودي عن من هم الأشخاص الذين تتم قبولهم في مساعدات الضمان الاجتماعي, مما يتم طرح سؤال أخر علي أذهان الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في التقدم للحصول علي مساعدات الضمان الاجتماعي وهذا السؤال هو ما هو الحد المانع من الحصول علي مساعدات الضمان الاجتماعي السعودي, كل هذه الأسئلة تدور في أذهان العديد من الأشخاص الذين يريدون أن يتقدموا بطلب إلي الضمان الاجتماعي للحصول علي مساعداتهم, ولمعرفة إجابة كل هذه الأسئلة لابد أن تقوم بتكملة هذا المقال.
الأشخاص المسموح لهم التقدم علي مساعدات الضمان الاجتماعي
عددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يوجد عدد من الأشخاص الذين تتم قبولهم في مساعدات الضمان الاجتماعي, فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص فيمكنك أن تسارع وتتقدم بطلب للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي السعودي.
- الأشخاص الذين بلغوا من العمر ارذله ولا يقدرون علي العمل, سواء كان هذه الشخص رجلاً أم أنثى.
- الأسرة السعودية التي تعاني من الفقر وقلة الدخل, ولكن بشرط أن لا تكون هذه الأسرة ممن يستفيدون من أي مساعدات من جهات أخرى.
- الأسرة التي سافر وهاجرها معيلها ولا يجدون ما يصرفون به علي أنفسهم.
- الأسر التي تعاني من أن معيلها من مدمني المخدرات.
- الأشخاص الذين لا يعرفون لهم اب أو أم.
- المرأة السعودية التي تكون ضمن الحالات الآتية ( الأرملة- المطلقة- المهجورة- التي زوجها مفقود, التي زوجها يكون غائب).
الحد الذي يمنع الحصول علي مساعدات الضمان الاجتماعي السعودي
- إذا كان شخص واحد فقط يحصل علي المساعدة فالحد المانع له هو 2001 ريال.
- إذا كان عدد المستفيدين اثنين فالحد المانع لهم هو 2570 ريال.
- في حالة أن عدد الأشخاص المستفيدين ثلاثة فيكون الحد المانع لهم هو 3140 ريال.
- أن إذا بلغ عدد المستفيدين اربع أشخاص داخل الأسرة فإن الحد المانع لهم هو 3710 ريال.
- إذا كان عدد المستفيدين همس أشخاص داخل الأسرة فإن الحد المانع لهم هو 4280 ريال.
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