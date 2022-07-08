نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022 وقت صلاة العيد في المقال التالي
مما لاشك فيه أنه هناك تزايد في معدلات البحث من جانب المواطنين الكويتين عن موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت على محرك البحث “جوجل”، ونحن لا يفصلنا عن صلاة العيد إلا ساعات قليلة فاليوم هو يوم الوقوف بعرفة الذي يسبق يوم عيد الأضحى المبارك، ويُعد يوم عرفة أحد أبرز الأركان الأساسية للحج طبقاً لما جاء في الحديث النبوي الشريف حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الحج عرفة” أي لا يصح الحج إلا بالوقوف بعرفة، وينتظر المسلمون في كل مكان بالعالم قدوم العيد بفرحة عارمة ويستعدون لذبح الأضاحي امتثالاً لتعاليم الدين الإسلامي بالحث على الأضحية وفضلها، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم وقت صلاة عيد الأضحى في الكويت كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، فتابعونا.
موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت
يزداد البحث كل عام عن توقيت أداء صلاة العيد في كل الدول العربية حيث يختلف توقيت إقامة الصلاة من دولة لأخرى، ويأتي العيد هذا العام في اليوم التاسع من شهر يوليو 2022، ونوضح لكم الآن وقت صلاة عيد الأضحى في مدن الكويت حتى يكون لديكم الوقت للإستعداد لأداء هذه الصلاة كالتالي:
- تُقام صلاة العيد في الكويت في تمام الساعة 05:40 صباحاً.
- وفي محافظة الفروانية في تمام الساعة 05:41 صباحاً.
- ومحافظة الأحمدي وحولي ومبارك الكبير تُقام في الساعة 05:40 صباحاً.
- وف يمحافظة الجهراء في تمام الساعة 05:41 صباحاً.
- وفي محافظة العارضية 05:40 صباحاً.
إجازة عيد الأضحى
لقد قرر مجلس الوزراء الكويتي أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداءاً من يوم الأحد العاشر من يوليو إلى يوم الخميس الرابع عشر من يوليو بمناسبة عيد الأضحى، ويتم استكمال العمل في يوم السابع عشر من نفس الشهر.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن كتبنا كافة التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع الهام الذي يبحث عنه المسلمون في دولة الكويت هذه الساعات، ولأي استفسار أو سؤال فقط قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسيتم الرد عليك فوراً
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