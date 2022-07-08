نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية ، ألمؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية السعودين قامت بتفعيل خدمة إلكترونية جديده وهى خدمة الاستعلام عن الراتب إلكترونيا وأيضا استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية بطريقه بسيطه جدا ونتعرف عليها من خلال موقع ثقفني ونعرض لكم طريقة الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية و رقم التأمينات الاجتماعية لان العديد من الأشخاص لا يعلمون كيفية الاستعلام برقم الهوية الوطنية لذالك سوف نشرح لكم ذالك من خلال المقالة التأمينات الاجتماعية استعلام عن الراتب .

استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

يمكن الاستفادة من راتب التأمينات الاجتماعية للجميع سواء كان متقاعد أو موظف أو صاحب عجز أو لأقدر الله وفاة وللاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية والتحقق من اشتراك التأمينات الاجتماعية عليك اتباع هذه الخطوات التالية .

قم بالدخول لرابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اكتب اسم المستخدم ورقم الهوية أو الإقامة الضغط على عرض مدة الاشتراك تضغط على الوظيفة أو رقم المشترك التي تود الاستعلام عنه تضغط على معلومات الأجر وأخيراً ستنتقل إلي صفحة المعلومات عن الراتب .

رابط استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

عن طريق الدخول لرابط التأمينات الاجتماعية يستطيع اى مشترك معرفة الراتب أو المعاش ومدة الاشتراك والاستعلام عن التأمينات برقم الهوية الوطنية والعديد من الخدمات الأخري عليك فقط الدخول على التأمينات أونلاين واتباع الخطوات اعلي المقالة لمتابعة الراتب الخاص بك .

خطوات الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية

الدخول علي موقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

ومنها التأمينات أون لاين.

إذا كنت تم تسجيلك مسبقا فيتم أدخال اسم المستخدم والرقم السري.

هناك العديد من الخيارات المعروضة أمامك.

نختار منها عرض مدة الاشتراك.

نختار الوظيفة التي انت مسجل عليها حاليا.

نحدد جهة العمل ومنها معلومات الأجر .

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

التحقق من الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية حيث تعتبر التأمينات الاجتماعية في جميع الدول العربية من اهم الخدمات التي يستطيع المواطن الاشتراك بها حتى يضمن حصوله على معاش كبير عند التقاعد واليكم طريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية .

طريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

الذهاب ألي موقع التأمينات الاجتماعية .

الذهاب علي إيقونة الخدمات الإلكترونية.

الذهاب علي التامين أون لاين.

الذهاب علي التحقق من الاشتراك في التأمينات.

كتابة رقم الهوية أو السجل المدني في الأيقونة الفارغة أمامك.

الذهاب علي أيقونة استعلام .

طلب صرف تعويض ساند في التأمينات الاجتماعية

الدخول ألي بوابة التأمينات الاجتماعية.

دخول بحسابك الشخصي.

الضغط علي التعطل عن العمل.

الضغط علي طلب ساند.

كتابة رقم الحساب البنكي(الايبان).

الضغط علي إرسال.

في حالة قبول الطلب سيتم إرسال إليك رسالة تأكيد عبر الجوال.

استعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

الدخول علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية السعودية من خلال الرابط الخاص بها .

الدخول علي الاستعلام عن مستحقات مالية بالتأمينات الاجتماعية

أما عن هذه الخطوة فيمكن أن تتم بأكثر من طريقة ونوضح ذلك بالاتي :

يمكنك أن تختار الاستعلام برقم الهوية الوطنية .

يمكنك أن تختار الاستعلام برقم الحفيظة النقدية .

يمكنك أن تختار الاستعلام باسم المشترك المسجل بالتأمينات الاجتماعية السعودية بإدخال اسمه واسم الأب واسم الجد أو اللقب .

يمكنك أن تختار برقم المشترك بالتأمينات الاجتماعية السعودية .

ثم الضغط علي كلمة بحث .

استعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

توفر خدمة استعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية السعودية معلومات بخصوص استحقاقاتك المالية التي من خلالها يمكن الحصول عليها من هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية .

تحديث . مؤسسة التأمينات للاجتماعه وجهت دعوة لجميع المشتركين في برامج التامين من اجل الاستعلام عن مستحقاتهم من خلال موقعها الرسمي وهذا للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمعرفة هل لديهم رصيد لم يصرف حتى الآن عن طريق تقديم طلب من المستحق خلال الفترة السابقة .

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك

يمكن الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية الموجود اعلي المقالة لمعرفة مدة الاشتراك الخاصة بالمستفيدين المشتركين في التأمينات عن طريق الخطوات التالية .

الدخول علي بوابه التأمينات الاجتماعية.

يجب عليك تسجيل الدخول في موقع التأمينات الاجتماعية.

ثم يتم عرض جميع البيانات المتعلقة برسوم الاشتراك ، وكذلك تاريخ التسجيل أو تاريخ الاستبعاد، سيذكر الموقع أسباب الاستبعاد لجميع الفترات المذكورة.

الاستعلام عن راتب التأمينات بالسجل المدني

أولا عليك الدخول على رابط المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية.

كتابة كل البيانات المطلوبة في مكانها.

انقر على الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة رقم السجل المدني.

انقر على استعلام عن راتب التأمينات.

الاستعلام عن راتب المتقاعدين

يعتبر راتب المتقاعدين من الأمور الهامة جدا في المملكة العربية السعودية والتي دائما ما يتم البحث عن موعدها، ولهذا من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات الاستعلام من حلال رابط التأمينات الاجتماعية الإلكتروني.