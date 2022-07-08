نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج رخصة سكني من منصة بلدي والأوراق المطلوبة الحصول عليها في المقال التالي

كيفية استخراج رخصة بناء من خلال منصة بلدي في المملكة العربية السعودية, قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنشاء منصة إلكترونية تسمي بمنصة بلدي, وهي منصة يتم من خلالها استخراج رخصة البناء بطريقة إلكترونياً وبسرعة كبيرة, وذلك لكي تمكن المواطن من تملك المسكن الخاص بهم بشكل قانوني. كيفية استخراج رخصة بناء من خلال منصة بلدي السعودية يمكن أن تقوم بالدخول علي منصة بلدي السعودية وتقوم بعملية استخراج رخصة بناء وانت جالس في منزلك, حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية أن هذه المنصة هي المنصة الجديدة التي تمكن المواطن من استخراج رخصة البناء منها. يتم التوجه إلي منصة بلدي السعودية. يتم تسجيل الدخول من خلال موقع نفاذ الوطني. ثم يتم التوجه إلي خدمات الرخص الإنشائية, ومنها يتم اختيار أيقونة إصدار رخصة البناء. قم بعد ذلك بالضغط علي أيقونة أبدا الخدمة. قم باختيار الأمانة والبلدية التي تتبعها قطعة الأرض التي سوف تقوم بالبناء عليها. يقوموا مقدم الطلب بتعريف صفته من حيث قطعة الأرض محل البناء, بمعني أن يقوم مقدم الطلب بتوضيح البيانات التي تخص قطعة الأرض وصلته بها. يتم كتابة المعلومات المطلوبة الخاصة بالبناء, ثم يتم إرسال هذه المعلومات إلي المكتب الهندسي. بعد ذلك عندما يقوم الموقع بإظهار لك رقم الطلب الخاص بك لابد أن تقوم بإرسال هذا الرقم إلي المكتب الهندسي لكي يتم استكمال عملية استخراج رخصة البناء بطريقة قانونية. سوف تقوم البلدية بمراجعة الطلب المقدم منك, ثم إذا تم قبول طلبك فسوف يتم إرسال لك فاتورة تقوم بسدادها وهي قيمة استخراج رخصة البناء, بعد أن تقوم بدفع هذه الرسوم قم بطابعة إيصال الدفع الذي قمت به. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة البناء في المملكة العربية السعودية يقوم المالك بإحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

صورة صك الملكية.

أن يتم إحضار إقرار من المكتب الهندسي بصحة كل ما ورد في تقرير قطعة الأرض والبناء.

أن يتم إحضار إقرار من الملك بتنفيذ جميع الشروط والأحكام المطلوبة لاستخراج رخصة البناء.

عظم وجود أي مخالفات.

مخططات لللبناء بصيغة PDF. عمر شويل - جدة خطوات استخراج رخصة سكني من منصة بلدي والأوراق المطلوبة الحصول عليها - ثقفني

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