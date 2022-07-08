موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022 وقت صلاة العيد

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عمر شويل - جدة كثرت معدلات البحث في دولة الإمارات العربية المتحدة عن موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022 على محركات البحث، فمن الجدير بالذكر أن وقت صلاة العيد بختلف من دولة إلى أخرى ولذلك يبحث المواطنون في كل دولة إسلامية على وقت إقامة صلاة العيد فيها حتى يجهزوا أنفسهم ويستيقظوا مبكراً لأداء هذه الصلاة المباركة، ولا شك أن عيد الأضحى عيد فرحة وسرور تدخل على قلب كل مسلم حيث يتميز بأنه يأتي بعد الأيام الأولى لشهر ذي الحجة وهي أفضل الأيام التي يتقرب فيها العبد إلى الله عز وجل، وبالإضافة إلى ذلك فهو عيد الأضحية والذي تُذبح فيه الأضحيات وتُفرق على أولي القربى والفقراء والمساكين ويكون لهذا فرحة داخل النفس، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم وقت صلاة عيد الأضحى في الإمارات العربية المتحدة كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد صلاة عيد الأضحى في قطر، فتابعونا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات

سألنا الكثير من الزوار الإماراتيين على موقعنا عن وقت صلاة العيد حتى يبدأوا بتجهيز أنفسهم لتأدية الصلاة، وجدير بالذكر أن عيد الأضحى هو أول أيام التشريق وهو اليوم الذي يتبع يوم الوقوف بجبل عرفة، ونوافيكم بموعد إقامة الصلاة في أبرز المدن الإماراتية كالتالي:

تُقام صلاة العيد في أبو ظبي في تمام الساعة 6:04 صباحاً.

وفي دبي والشارقة في تمام الساعة 5:59 صباحاً.

إجازة عيد الأضحى

أعلنت السلطات الإماراتية أن ستبدأ إجازة العيد من يوم الجمعة الثامن من يوليو الموافق التاسع من ذي الحجة إلى يوم الأثنين الحادي عشر من يوليو الموافق الثاني عشر من ذي الحجة، وبهذا تكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى بالإمارات العربية المتحدة أربعة أيام، ونتمنى للشعب الإماراتي قضاء عيد سعيد.

وأخيراً قد انتهينا من كتابة هذا المقال الهام ووضحنا به كافة التفاصيل والمعلومات، ونتمنى أن يكون المقال قد حاز على رضاكم، وفي حالة وجود أي استفسار لديكم من فضلكم قوموا بمراسلتنا عبر التعليقات بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم فوراً والإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم