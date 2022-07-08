نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 وقت صلاة العيد في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير يُقدر بالآلاف من المواطنين السعوديين عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد صرحت المحكمة العليا في المملكة بثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة ليبدأ من يوم 30 يونيو وبناء على هذا فيكون موعد يوم وقفة عرفات الثامن من شهر يوليو وأول أيام عيد الأضحى اليوم التاسع، ومن الجدير بالذكر أن وقفة عرفات من أعظم أركان الحج التي لا يصح الحج بدونها فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم “الحج عرفة”، وتختلف موعد إقامة صلاة العيد من مدينة إلى أخرى داخل المملكة وسنوضح لكم خلال المقالة جميع المواعيد في أبرز المدن السعودية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم وقت صلاة العيد في السعودية كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد صلاة عيد الأضحى في قطر، فتابعونا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

يسألنا عدد كبير من زوارنا الكرام مواطني ومقيمي المملكة عن مواعيد إقامة صلاة العيد حتى يكون لديهم الوقت الكافي للإستعداد للصلاة، ونوضح لكم موعد صلاة عيد الأضحى كالتالي:

وقت صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:05 صباحاً.

وفي مكة المكرمة وتبوك في تمام الساعة 06:04 صباحاً.

وفي الدمام في الساعة 05:15 صباحاً.

وفي القطيف في تمام الساعة 05:14 صباحاً.

وفي مدينة جدة وينبع في الساعة 06:06 صباحاً.

وهكذا نكون وضحنا لكم كافة مواعيد إقامة صلاة العيد في معظم المدن السعودية لكي يكون لديكم الوقت الكافي للإستعداد لأداء هذه الصلاة المباركة

إجازة عيد الأضحى

من الجدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحى في الممكلة العربية السعودية ستكون 9 أيام للقطاع الحكومي و4 أيام للقطاع الخاص، وستبدأ الإجازة ابتداءاً من يوم الجمعة الثامن من يوليو يوم وقفة عرفات، ونتمنى لكل المسلمين داخل المملكة وخارجها قضاء عيد مبارك.

وفي نهاية مقالنا اليوم نود أن نكون قد كتبنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن هذا الموضوع الهام والذي شغل بال الآلاف، ونسعد بإستقبال أسئلتكم حول هذا المقال فقط كل ما عليكم هو ترك تعليق بالأسفل بأسئلتكم وسنقوم بالإجابة عليها فوراً