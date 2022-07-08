موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في السعودية جميع المدن والمناطق

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية جميع المدن 2022، التي يتزايد عليها عمليات البحث مع بداية يوم عرفة وقبل الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم السبت الموافق 10 ذي الحجة ١٤٤٣ه‍، الموافق 9 يوليو ٢٠٢٢م، ليخرج الجميع إلى تأدية صلاة العيد بالفرح والتكبيرات، الله أكبر الله أكبر أكبر الله لا اله إلا الله.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية جميع المدن 2022

يتم عرض ومعرفة مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في كل مدينة من مدن المملكة العربية السعودية حيث تختلف مواعيد صلاة العيد حسب كل مدينة لذا يجب علي كل شخص أن يتعرف جيداً على موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة التابع لها، أو المقيم فيها، حتي يكون الأمر سهل علي جميع الأشخاص لقيامهم بالتحرك والذهاب لتأدية الصلاة في المساجد، ونذكركم بـ اجمل رسائل عيد الأضحى 2022.

وقت صلاة العيد السعودية 1443

يبدأ توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية لعام ٢٠٢٢م في بعض المدن من الساعة ٥.٣٠ صباحا وفي البعض الأخر من المدن الساعة ٦.٠٦ صباحا حيث يتم التوزيع ومعرفة توقيت الصلاة علي النحو التالي:

صلاة العيد في مدينة القطيف الساعة ٥.١٤ صباحا.

موعد صلاة العيد في مدينة جدة في تمام الساعة ٦.٠٦صباحا.

توقيت صلاة عيد الأضحى في مدينة الدمام في تمام الساعة ٥.١٤ صباحا.

موعد صلاة العيد في مدينة مكة المكرمة الساعة ٦.٠٤ صباحا.

توقيت صلاة عيد الأضحى بمدينة تبوك في تمام الساعة ٦.٠٤ صباحا.

صلاة العيد بمدينة الرياض الساعة ٥.٣١ صباحا.

موعد صلاة العيد في مدينة نجران الساعة ٥.٥٤ صباحا.

توقيت صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة في تمام الساعة ٦.٠٥ صباحا.

صلاة العيد بمدينة الطائف تقام في الساعة ٦.٠٢ صباحا.

موعد صلاة العيد في مدينة ينبع في الساعة ٦.٠٦ صباحا، واليكم اجمل تكبيرات عيد الأضحى 2022.

الساعة كام صلاة العيد في بريده

يستعيد المسلمون في جميع بقاع الأرض لصلاة عيد الأضحى وأحياء سنتها، والقيام بالتكبيرات حيث تقام صلاة العيد في مدينة بريده في تمام الساعة ٥.٤٣ صباحا، بجانب المناطق التابعة لمدينة بريده مثل الخرج تقام الصلاة الساعة ٥.٣٤ صباحا، حفر الباطن الساعة ٥.١٤ صباحا، الظهران ٥.١٩ صباحا، أما في العلا الساعة ٦.٠٧ صباحا.

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