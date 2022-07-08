للمواطن السعودي 5000 ريال سلفة فورية بدون تحويل الراتب بفترة سداد مجدولة

يمكن للمواطنين السعوديين الحصول الآن على سلفة فورية طارئة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وليس ذلك فقط بل يتم توفير العديد من المزايا التمويلية للعميل المتقدم السعودي لدى منصة سلفة بالمملكة حيث نجحت المنصة في كسب ثقة العديد من العملاء بسبب ما تقدمه من خدمات عديدة حيث وفرت سلفة على الراتب الشهري تصل إلى 5000 ريال عبر الأونلاين بدون الذهاب إلى أي مكان أخر طبقًا للرؤية المستقبلية بالسعودية لعام 2030م حيث تسعى الحكومة السعودية على توفير الوقت وجميع سبل الراحة والأمان للمواطنين السعوديين كذلك عند التقديم على المنصة بعد تطابق الشروط الواجبة للتمويل يتم الحصول على تمويل شخصي سريع بفترة سداد مجدولة من شهر حتى 6 أشهر بدون شرط تحويل راتبك الشهري بأقساط شهرية ميسرة لجميع العملاء السعوديين عبر منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.

الشروط والأحكام اللازمة للحصول على سلفة فورية بالمملكة

أتاحت منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي فوري يتراوح من 1000 ريال حتى 5000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة تصل إلى 6 أشهر سواء كان العميل السعودي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ولكن تحتاج الموافقة الفورية على التمويل توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي:

يشترط قرض منصة سلفة بالمملكة توفير دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي للموافقة على التمويل الشخصي.

التمويل يطلب توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي ربما يبدأ من 23 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

كذلك تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية يطلب توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص أما العاملين في القطاع الحكومي مطلوب منهم توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية.

أهم المزايا المتاحة عند طلب التمويل الشخصي لدى منصة سلفة