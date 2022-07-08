نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 وموعد اجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 أعظم وأفضل أيام السنة تقترب منا وهو عيد الاضحى اليوم الذي فدي به سيدنا اسماعيل عليه السلام بفدية عظيم، وأصبح من الطقوس وسنن عيد الاضحى هو صك الأضحية، وبقدوم عيد الأضحى المبارك يكثر الإحتفالات و البهجة والسرور في جميع الأنحاء بالاخص بعد سماع التكبيرات بعد الصلوات الخمس، نحن الآن في يوم مجيد وشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيهن من هذه الأيام العشرة فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد”، وبدأ جميع المسلمين من جميع دول العالم بالبحث عن موعد صلاة العيد وسنقدم لكم موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية والرياض والمدن المختلفة الأخرى.

ما هو موعد عيد الأضحى 2022

بعد رؤية هلال شهر ذو الحجة أجمع معظم الدول العربية أن يوم الخميس هو الأول من شهر ذو الحجة، وعلى هذا يكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق 10 ذو الحجة 1443 وعليه سيكون وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذو الحجة عام 1443.

توقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022

عيد الأضحى هو ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر المبارك، حيث يحتفل المسلمون ويهللون ويكبرون ويحمدون الله على قدوم العيد إليهم بالخير والبركات، ومن أول مظاهر العيد التي يبدأ بها العيد هو صلاة العيد التي من المفترض إقامتها بعد شروق الشمس من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، توقيت صلاة العيد في المملكة العربية السعودية، تختلف أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لـ المدن هي:

وقت صلاة عيد الأضحى في الرياض: 05:31 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:08 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة الساعة 06:4 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الدمام في تمام الساعة 5:19 صباحا.

توقيت صلاة عيد الأضحى في الباحة 06.5 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى في نجران الساعة 5.57 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الاضحى في تبوك 06:10 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في جازان 06:05 صباحا.

وقد أعلن الحكومة على ضرور الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة.

إجازة عيد الأضحى 2022 في المملكة العربية السعودية

يبحث عدد كبير من الموظفين في القطاع الحكومي السعودي عن موعد إجازة عيد الأضحى وقد أعلنت الحكومة السعودية على إجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم الخميس 8 يوليو 2022/ 9 ذو الحجة 1443 حتى يوم الاثنين 11 يوليو 2022 ويستأنف العمل يوم الأربعاء 13 يوليو 2022.