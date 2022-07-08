نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور رابط التسجيل sbis.hrsd.gov.sa والشروط المطلوبة 2022 في المقال التالي
الضمان الاجتماعي المطور، يمثل أحد أنظمة الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف الأسر الأكثر احتاجاً للدعم المالي، فالضمان الاجتماعي يعمل على تقديم الدعم المالي المناسب لكل مواطن على حسب احتياجاته وعدد أفراد أسرته وذلك لتحسين الحالة المعيشية لهم، فيصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لمن هم أكثر احتياجاً له بعد عمل دراسة اجتماعية على المواطنين المتقدمين لتأكد من استحقاقهم لهذا المعاش، فقد يصرف راتب الضمن الاجتماعي للموظف ولكن بشرط توافر الشروط فيه أو للأرملة أو المطلقة أو الأعذب، وسوف نوضح لكم تلك الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور وأيضاً طريقة التسجيل فيه.
التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa
يبحث الكثيرين عن الرابط المخصص لتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور، وقد أوضحت بالفعل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور وذلك عن طريق الرابط الرسمي للوزارة، وسوف نوضح لكم الآن الخطوات:
- أولاً الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور.
- اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.
- إنشاء حساب شخصي للتسجيل على الموقع.
- اختيار أيقونة حماية للمعاشات من بوابة الخدمات الإلكترونية.
- تحديد مكتب المعاش.
- إدخال البيانات المطلوبة وتتمثل في: الاسم رباعي، الحالة الاجتماعية، الرقم القومي، رقم الجوال.
- وسيتم مراجعة البيانات المقدمة والرد على الطلب بمعرفة الوزارة من خلال ارسال رسالة على رقم الهاتف المسجل.
شروط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443
فيجب الالتزام بالشروط التي سنوضحها إليكم وذلك للموافقة على طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور المقدم من جانب المواطنين:
- يشترط أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية ويقيم في السعودية.
- يثتثني من شرط الجنسية المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء من مواطن سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون المستفيد صاحب دخل منخفض، ولا يمتلك فرصة للعمل.
- تقديم وثيقة الطلاق أو شهادة الوفاة للأرملة أو المطلقة.
- أصاحب الاعاقة يحق لهم طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- عدم امتلاك الشخص المستفيدي من الضمان لثروة أو أملاك ذات قيمة.
- أن يكون غير مستفيد من أي برنامج مساعدات أخرى سابقاً.
- عدم إقامة الشخص المستفيد في إحدى دور الإيواء التابعة للحكومة.
- إستيفاء متطلبات الصحة والتعليم وخطط التوظيف.
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