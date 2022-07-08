الضمان الاجتماعي المطور رابط التسجيل sbis.hrsd.gov.sa والشروط المطلوبة 2022

الضمان الاجتماعي المطور، يمثل أحد أنظمة الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف الأسر الأكثر احتاجاً للدعم المالي، فالضمان الاجتماعي يعمل على تقديم الدعم المالي المناسب لكل مواطن على حسب احتياجاته وعدد أفراد أسرته وذلك لتحسين الحالة المعيشية لهم، فيصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لمن هم أكثر احتياجاً له بعد عمل دراسة اجتماعية على المواطنين المتقدمين لتأكد من استحقاقهم لهذا المعاش، فقد يصرف راتب الضمن الاجتماعي للموظف ولكن بشرط توافر الشروط فيه أو للأرملة أو المطلقة أو الأعذب، وسوف نوضح لكم تلك الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور وأيضاً طريقة التسجيل فيه.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

يبحث الكثيرين عن الرابط المخصص لتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور، وقد أوضحت بالفعل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور وذلك عن طريق الرابط الرسمي للوزارة، وسوف نوضح لكم الآن الخطوات:

أولاً الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور.

اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.

إنشاء حساب شخصي للتسجيل على الموقع.

اختيار أيقونة حماية للمعاشات من بوابة الخدمات الإلكترونية.

تحديد مكتب المعاش.

إدخال البيانات المطلوبة وتتمثل في: الاسم رباعي، الحالة الاجتماعية، الرقم القومي، رقم الجوال.

وسيتم مراجعة البيانات المقدمة والرد على الطلب بمعرفة الوزارة من خلال ارسال رسالة على رقم الهاتف المسجل.

شروط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

فيجب الالتزام بالشروط التي سنوضحها إليكم وذلك للموافقة على طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور المقدم من جانب المواطنين: