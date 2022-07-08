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شروط حساب المواطن 1443 بعد التعديلات الجديدة لجميع الفئات وطريقة التسجيل برقم الهوية

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عمر شويل - جدة شروط حساب المواطن 1443 بعد التعديلات الجديدة التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن، حيث يتم فتح باب التسجيل في حساب المواطن لأول مرة منذ عامين منذ إغلاقه عام 2020، حيث خصص الملك سلمان بن عبد العزيز 10.4 مليون ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور و حساب المواطن وهذا لمواجهة إرتفاع الأسعار والضغوط التي تمر بها البلاد، ومنذ أن أعلن عن فتح باب التقديم في حساب المواطن يوم الإثنين 4 يوليو 2022 وهناك الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن رابط التسجيل في حساب المواطن والشروط التسجيل بعد التعديلات الجديدة.

شروط حساب المواطن 1443 بعد التعديلات الجديدة

لقد أعلن برنامج حساب المواطن شروط خاصة لابد من مراجعتها و توافرها في المواطن السعودي قبل التقديم، وسيتم مراجعة الطلب وفي حالة توافق شروط التقديم في حساب المواطن في المتقدم يتم صرف الدعم له، الشروط هي:

  • يشترط أن يكون المواطن المتقدم من أصل سعودي.
  • أن يكون مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية بحد أقصى 90 يوم أخر هذا العام.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
  • أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.
  • ألا يكون المواطن مسجل في مراكز الإيواء أو يكون مسجون.
  • أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.
  • عدم امتلاك المتقدم أصول أو أموال او سجل تجاري.
شروط حساب المواطن 1443
شروط حساب المواطن 1443

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443 كمستفيد جديد 

قبل التقديم في حساب المواطن لابد من مراجعة شروط التسجيل التي تم تحديدها و التأكد من توافر هذه الشروط لكى يتم قبول طلبك، ويمكن التقديم عبر موقع حساب المواطن الرسمي، خطوات التسجيل هي:

  • قم بالذهاب إلي موقع حساب المواطن الرسمي.
  • بعد ذلك قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.
  • سيتطلب منك كتابة رقم الهوية ورقم الجوال و تاريخ الميلاد.
  • ثم قم بالنقر على أيقونة التالي.
  • سيتم إرسال رسالة برقم المرور المؤقت.
  • قم بكتابة رقم المرور الموقت وإدخال كلمة مرور جديدة.
  • بعد ذلك قم بإستكمال إدخال كافة البيانات المطلوبة منك تسجيلها.
  • ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.
  • التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها.
  • ثم النقر على أيقونة تسجيل.

هكذا سيتم تسجيلك في حساب المواطن وفي حاله حدوث تغيير في البيانات يمكنك تحديث ييانات حساب المواطن وتعديلها.

خطوات ارفاق المستندات على حساب المواطن 

من ضمن الأمور الهامة التي حرص برنامج حساب المواطن على توضيحها بالخطوات هو طريقة ارفاق المستندات وهي:

خطوات ارفاق المستندات على حساب المواطن
خطوات ارفاق المستندات على حساب المواطن
  • أولا عليك التوجة إلى موقع حساب المواطن.
  • ستظهر الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة إنشاء طلب.
  • بعد ذلك قم بالنقر على إدارة المرفقات.
  • ثم قم بتحديد نوع المرفق المراد رفعه.
  • قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.
  • ثم الضغط على أيقونة حفظ.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443 

بدا جميع المستفدين والمتقدمين في دعم حساب المواطن بالتساؤل عن كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد الزيادة الجديدة وهو:

  • دعم رب أسرة حساب المواطن يبلغ 720 ريال.
  • قيمة دعم التابع إلى أسرة حساب المواطن الذي لم يبلغ 18 عام هو 215 ريال.
  • دعم التابع إلى أسرة حساب المواطن الذي بلغ 18 عام 360 ريال.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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