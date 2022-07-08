متى تفتح البنوك بعد عيد الاضحى وانتهاء اجازة الحج 1443/2022

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عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص يتساءلون متى يبدا دوام البنوك بعد عيد الاضحى المبارك وانتهاء موسم الحج لهذا العام، ويذكر أن البنك المركزي السعودي قد أعلن فعليًا موعد بَدْء وانتهاء وكل ما يخص إجازة البنوك العامة والخاصة وجميع المؤسسات المصرفية في عيد الأضحى المبارك بالتفصيل، وفي هذا الصدد ؛ سوف يتناول هذا المقال المقدم من خلال صفحة موقع ثقفني الإجابة على سؤال متى تفتح البنوك بعد عيد الاضحى المبارك 1443/2022 بالتفصيل.

متى تفتح البنوك بعد عيد الاضحى 2022 – 1443

[14/12/1443هـ – 13/07/2022م]، سوف يبدأ دوام البنوك وتستأنف كافة بنوك المملكة الحكومية المحلية والأجنبية عملها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في تمام يوم الأربعاء الموافق 14 ذي الحجة 1443هـ والموافق 13 يوليو 2022م، مما يعني أن الإجازة سوف تستمر لموظفي البنوك وجميع العاملين بها حوالي 7 أيام كاملة، ويذكر أن إجازة البنوك في عيد الأضحى هي إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في ضوء ما يكفله نظام العمل وقوانين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعاملين بالدولة.

اجازة البنوك في عيد الأضحى 1443

لقد تم الإعلان من خلال البنك المركزي السعودي ومؤسسة النقد السُّعُودية سما قبل أيام أن إجازة ودوام البنوك في عيد الاضحى المبارك للعام الجاري 1443/2022 وذلك للبنوك المحلية والأجنبية الحكومية ؛ وهي تبدأ رسميًا مع نهاية دوام يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م الموافق 7 ذي الحجة 1443 وتنتهي مع انتهاء آخر أيام العيد الموافق الثلاثاء 13/07/2022م

دوام البنوك بعد عيد الاضحى للقطاع الخاص 2022

يذكر أن مواعيد العمل في البنوك الخاصة وأيضًا القطاعات والشركات المصرفية الخاصة بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك 2022م ؛ قد تختلف عن البنوك الحكومية ، حيث إن بعض البنوك تعطي العاملين بها إجازة في يوم وقفة عرفات مع 4 أيام العيد كاملة، في حين بعض البنوك الأخرى تكون بها اجازة العيد 3 أيام فقط تبدأ في يوم عرفة وتنتهي مع ثاني أيام العيد.

ويحتفظ القطاع الخاص بأحقيته في تحديد عدد أيام الإجازة للعاملين وفقًا لطبيعة وسير العمل به، ولكن عند نزول أي عامل أو موظف إلى الدوام دون الحصول على أي أيام إجازة؛ فلا بد من تعويض العامل ماديًا بمكافأة أو ساعات عمل إضافية.