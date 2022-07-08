موعد صلاة عيد الأضحى في الشرقية 2022-1443 وعطلة العيد في السعودية

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الشرقية 2022-1443 حددتها وزارة الشؤون الإسلامية في إطار تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية. ولأن مدينة الشرقية أو محافظة الشرقية السعودية كما يطلق عليها من أكبر المدن في المملكة العربية السعودية، فيكثر البحث عن توقيت صلاة عيد الأضحى في الشرقية 2022-1443 والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الأضحى فهي سنة مؤكدة يحرص كل مسلم على أدائها مع ترديد تكبيرات عيد الأضحى أثناء ذهابهم للمسجد.

موعد صلاة عيد الأضحى في الشرقية 2022-1443

من المحدد، موعد صلاة عيد الأضحى في الشرقية 2022-1443 بعد شروق الشمس بربع ساعة تتراوح من 15- 20 دقيقة. مع جاهزية المساجد والساحات الكبرى لاستقبال المصلين من كافة أرجاء المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى في الشرقية 2022 فهى أكبر مناطق المملكة العربية السعودية من حيث المساحة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية بمختلف مدنها من خلال الآتي:

موعد صلاة العيد في جدة 06:06 صباحاً

توقيت صلاة العيد في مكة المكرمة 06:04 صباحاً

موعد صلاة العيد في الرياض05:31 صباحاً

توقيت صلاة العيد في المدينة المنورة 06:05 صباحاً

موعد صلاة العيد في الطائف 06:02 صباحاً

توقيت صلاة العيد في نجران 05:54 صباحاً

موعد صلاة العيد في تبوك 06:04 صباحاً

توقيت صلاة العيد في الدمام 05:04 صباحا

موعد صلاة العيد في القطيف 05:14 صباحاً

عطلة عيد الأضحى في السعودية 2022

تختلف إجازة عيد الأضحى في السعودية 2022 في القطاع الخاص عن القطاع العام، فتحدد على النحو التالي:

إجازة عيد الأضحى في القطاع العام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجازة عيد الأضحى في القطاع الحكومي بعدد 9 أيام. بدأت من يوم الأثنين 4 يوليو 2022 مـ المُوافق 5 ذو الحجة 1443 هـ، وسوف تنتهي الإجازة يوم الثلاثاء المُوافق 12 يوليو 2022 مـ المُوافق 13 ذو الحجة 1443 هـ، وسوف تكون الإجازة بأجر كامل لجميع المُوظفين.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022

من المحدد أن تكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022 بعدد 4 أيام وسوف تبدأ من يوم وقفة عرفة المُوافق 8 يوليو 2022 مـ بالهجري 9 ذو الحجة 1443 هـ.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بموعد صلاة عيد الأضحى في الشرقية 2022-1443 وعطلة العيد في السعودية.