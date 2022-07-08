استفسار عن حساب المواطن وطريقة تحديث البيانات

استفسار عن حساب المواطن من الخدمات المتميزة التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين وذلك لمعرفة حالة استحقاق حساب المواطن للمستعلم من عدمه وقد تم إتاحة استفسار حساب المواطن برقم الهوية وهل تنطبق عليه الأهلية للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة من عدمه، ويحصل المواطن على الدعم بناء على توافر شروط حساب المواطن ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على استفسار عن حساب المواطن.

استفسار عن حساب المواطن

تم إتاحة استفسار عن حساب المواطن عن طريق المرور ببعض الخطوات الميسرة والتي تتضمن:

في البداية الولوج إلى موقع حساب المواطن.

إدخال معلومات المواطن والمتمثلة في رقم هويته وكلمة المرور.

النقر على استعلام الأهلية.

يطلب الموقع إدخال الرمز المتوفر بالصفحة، ومن ثم اختيار استعلام.

بعدها مباشرة يُظهر الموقع كافة التفاصيل المتعلقة برقم هوية المستعلم والتعرف كذلك هل المواطن مستحقًا للدعم من عدمه.

الاستعلام عن بياناتي حساب المواطن

للتعرف على بيانات المواطن المسجلة بالفعل على موقع حساب المواطن عليه إتباع الآتي:

يتم التوجه لصفحة حساب المواطن.

إدخال بيانات تسجيل دخولك، ومن ثم الرمز المرئي.

بمجرد النقر على استعلام حساب المواطن يظهر للمستعلم جميع البيانات الخاصة به والمسجلة على الموقع.

تحديث بيانات حساب المواطن

لضمان استمرار المواطن المستفيد من الدعم يتوجب عليه التأكد من تحديث بيانات على الموقع الرسمي وفي حالة وجود أي تعديلات تتم بالطريقة التالية:

الذهاب لصفحة حساب المواطن.

تسجيل دخول العميل إلى الموقع باستخدام بياناته.

اختيار التفاصيل ومنها تحديث البيانات.

الضغط على التالي.

استعراض البيانات الموجودة على الموقع والتعديل عليها إذا وجد أي تعديل.

النقر على تأكيد التعديلات، ومن ثم إرسال طلب التحديث.

طريقة التواصل مع حساب المواطن

تسهيلًا على المواطنين فقد وفر حساب المواطن أكثر من طريقة للتواصل ومنها: