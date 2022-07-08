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عمر شويل - جدة شروط حساب المواطن للعزاب وقيمه استحقاق حساب المواطن ، سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتسجيل مواطن واحد في برنامج حساب المواطن من أجل الحصول على دعم مالي شهريًا ، وفقًا للشروط والأحكام التي تعلنها الوزارة على موقعها الرسمي على الإنترنت. ومن خلال موقع ثقفني سنتعرف على شروط التسجيل في حساب المواطن للأفراد العزاب.

ما هو حساب المواطن

حساب المواطن من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تقديم الدعم المالي لجميع الأسر والمواطنين ذوي الدخل المحدود لتلبية الاحتياجات الأساسية والاحتياجات الخاصة.

وسمح البرنامج بالتسجيل لجميع المواطنين وفق الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها سواء للعزاب والمتزوجين والمطلقات والأرامل ، حيث أن لكل فئة من هذه الفئات مجموعة من الشروط لعملية التسجيل.

شروط حساب المواطن للعزاب

فيما يلي أبرز الشروط التي وضعها برنامج حساب المواطن للمواطنين العزاب في المملكة العربية السعودية:

يشترط أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للدخل 6000 ريال سعودي.

ويجب على الفرد أن يعيش منفصلاً عن أسرته وأصدقائه.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

قرارات حساب المواطن الجديدة

وتهدف القرارات الجديدة الصادرة عن الجهات الرسمية المسؤولة عن حساب المواطن إلى زيادة الدعم المالي الإضافي بمبلغ “8 مليارات ريال سعودي”.

بالإضافة إلى إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج ، صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود

بإضافة دعم مالي لبرنامج حساب المواطن بقيمة ثمانية مليارات ريال سعودي . في إضافة إلى ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية.

قيمة استحقاق حساب المواطن

أكد حساب المواطن أنه في حالة وجود دخل إضافي ، يجب الإفصاح عنه

وإذا كانت شروط الأهلية ومعايير الأهلية تنطبق على المستفيد ، فسيتم تغطية الدعم.

وأضاف البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على تويتر أنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية .