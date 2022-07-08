نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض زين جوالات تقسيط الشروط وأهم العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكثر البحث من قبل المواطنين داخل المملكة عن عروض زين جوالات تقسيط وكذلك المقيمين بغرض الحصول على جوال من زين بالتقسيط واستعراض كيف اخذ جوال اقساط من زين حيث أتاحت الشركة إمكانية الاستفادة من عروض زين جوالات تقسيط 2022 لكافة العملاء إذا توافرت لديهم شروط تقسيط جوال من زين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض زين جوالات تقسيط.

عروض زين جوالات تقسيط

تقدم عروض زين جوالات تقسيط عدد كبير من الجوالات بمختلف الماركات العالمية والتي يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى سداد دفعة أولي كأجهزة ايفون وأهم الجوالات الذكية وتتاح تلك العروض على الأجهزة للعملاء الجدد في Zain مع باقات شباب المختلفة.

شروط زين لتقسيط الجوالات

وتتوفر خدمة تقسيط الجوالات من زين لعملائها الحاليين والجددد بناء على الشروط التالية:

لا يسمح بالاستفادة من برنامج التقسيط إلا إذا كان الجوال يبدأ سعره من 1000 ريال سعودي.

لتقسيط الجوالات من زين يتوجب على العميل استخدام بطاقته الائتمانية لإتمام الشراء والتي يتوجب أن تتبع إحدى البنوك المعتمدة من الشركة.

يقوم العميل بالتواصل مع البنك التابع له لتحويل عمليته إلى أقساط في خلال يومين من تاريخ الشراء.

تتيح الشركة التقسيط على أجهزة iphone أو أي من الاجهزة الأخري بالاشتراك بواحدة من باقات الشباب.

ضرورة الالتزام بسداد الدفعة الشهرية المتفق عليها للحصول على الجهاز في الوقت المحدد لها، وإلا يتعرض العميل لغرامة مالية.

تقسيط جوالات زين

يوجد عدد كبير من أفضل الأجهزة تقدمها الشركة بنظام التقسيط الشهري على فترات معينة كأجهزة samsung العالمية إضافة إلى أجهزة آيفون والتي تتاح بدون دفعة أولي لبعض ماركات الأجهزة على أن تتوفر الشروط المقررة لذلك، وقد تم وضع عدد من الخطط للتقسيط على النحو التالي:

جوال ايفون 13 Pro ماكس يحصل عليه العميل مع باقة شباب 299 وسداد مصاريف القسط بمبلغ 207 ريال شاملة قيمة الضريبة المقررة.

هاتف أيفون 13 يمكن الاستفادة منه لعملاء باقة شباب 149 إضافة إلى دفع قيمة القسط مبلغ 143.75 والتي تتضمن قيمة الضريبة.

وآيفون 13 برو يتوفر للتقسيط لعملاء باقة شباب 199 ودفع قيمة القسط 201.25 ريال.

وقد وفرة شركة زين السعودية العديد من أنواع الهواتف المختلفة ويمكن الدخول للجوالات عبر الموقع الرسمي لها واستعراض الإمكانيات إضافة إلى خدمات التقسيط وكافة المعلومات المتعلقة بالجوالات.