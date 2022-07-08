موعد صلاة عيد الأضحى في عسير 2022- 1443 في 2372 مسجد

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في عسير 2022- 1443 واحدة من أبرز المدن في المملكة العربية السعودية. ويستطيع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. أداء صلاة العيد منفردًا في البيت أو أداء صلاة العيد في المسجد. وخاصة بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية. وكذلك وزارة الصحة السعودية استعدادات عيد الأضحى في السعودية 2022 وتحديد توقيت صلاة عيد الأضحى في عسير 2022- 1443 والتي تبلغ مساحتها 810000 كيلو متر مربع وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي مازال لم ينتهى بعد. والالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي. بالإضافة إلى عرض سنن الأضحى لغير الحجاح هذا العام لاستقبال ثاني عيد للمسلمين بفرحة وتبادل التهاني بينهما.

موعد صلاة عيد الأضحى في عسير 2022- 1443

حددت وزارة الشؤون الإسلامية توقيت صلاة عيد الأضحى في عسير 2022- 1443 في تمام الساعة 6.04 صباحًا أي بعد شروق الشمس بربع ساعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك والذى يتوافق يوم السبت 10 يوليو الجاري. وتم فتح المساجد الكبرى والساحات لأداء صلاة العيد وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

صلاة العيد في عسير 2022

أفاد تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعودي المسئول عن منطقة عسير. بأنه تم تجهيز 2372 مسجد لاستضافة المصلين في عيد الأضحى 2022. بعدد 1972 مسجد معتمد ومن ثم تم إضافة 400 مسحد إضافي للحفاظ على سلامة المصلين.

صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022

تتعدد مدن المملكة العربية السعودية. ويمكن تحديد توقيت موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 من خلال المدن الآتية:

المدينة التوقيت

مدينة جدة الساعة 6:06 صباحًا

مكة المكرمة الساعة 6:04 صباحًا

الرياض الساعة 5:31 صباحًا

المدينة المنورة الساعة 6:05 صباحًا

الطائف الساعة 6:02 صباحًا

نجران الساعة 5:54 صباحًا

تبوك الساعة 6:04 صباحًا

الدمام الساعة 5:14 صباحًا

القطيف الساعة 5:14 صباحًا

سنن الأضحى لغير الحجاح

هناك بعد السنن للمسلمين الذين لم يكتب عليهم الحج تشمل الآتي:

الترطيب والغسيل. الزينة والتزيين. صلاة عيد الأضحى. تكبيرات صلاة العيد. ذبح الأضاحي. التهاني بين الأهل والأصدقاء. التنزة في عطلة عيد الأضحى.

بهذا نكون ق قدمنا كل ما يتعلق بموعد صلاة عيد الأضحى في عسير 2022- 1443 في 2372 مسجد بحسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية.