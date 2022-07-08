نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة 2022-1443 “أم القرى”.. الأوقات المستحبة لترديد تكبيرات العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة 2022-1443. يترقبه الملايين من الشعب السعودي والمسلمين من مختلف الجنسيات لأداء صلاة عيد الأضحى. سواء كانوا من الحجاج هذا العام أو غير الحجاج والتمتع بترقب توقيت صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة 2022-1443. وسط رحاب الأراضي المقدسة وداخل الحرم المكي. فضلاً عن ترديد تكبيرات عيد الأضحى بسعادة عارمة لأحياء سنن عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة 2022-1443

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن جاهزية استقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية وتحديدًا توقيت صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة في تمام الساعة 06.04 صباحًا.

تكبيرات عيد الأضحى

هناك أوقات خاصة لأداء تكبيرات عيد الأضحىظز والتي تكون عقب أداء الصلوات الخمس. وكذلك من غروب الشمس في ليلة العيد لحين يأتي موعد صلاة العيد. ويستحب الإكثار من تكبيرات عيد الأضحى طوال العشر الأوائل من ذو الحجة ويكون التكبير والتهليل طوال اليوم استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

تكبيرات العيد كاملة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية

حددت وزارة الشؤون الإسلامية موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية لتكون على النحو التالي:

توقيت صلاة عيد الأضحى في نجران الساعة 05:54 صباحاً.

توقيت صلاة العيد الأضحى في مكة المُكرمة الساعة 06:04 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض الساعة 05:31 صباحاً.

موعد صلاة العيد في القطيف الساعة 05:14 صباحاً.

أما موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة الساعة 06:05 صباحاً.

توقيت صلاة العيد في الدمام الساعة 05:04 صباحاً.

يحل علينا عيد الأضحى المبارك 1443 في تمام يوم السبت المقبل الموافق 9 يوليو الجاري. وأكدت المملكة العربية السعودية استعداداتها بالكامل لاستقبال الحجاج واحتفالات عيد الأضحى.